Накануне стало известно, что Lenovо подписала соглашение с компанией Mobilidi и намерена возобновить продажи смартфонов под своим брендом.

Но как оказалось, все это не является правдой.

Как рассказал представитель российского офиса Lenovo, они не знают никакой компании Mobilidi и никаких соглашений они не подписывали.

То есть Lenovo опровергла возвращение в Россию своих смартфонов, заявив, что все официально поставляемые на территорию РФ продукты можно посмотреть на официальном сайте компании.

Как уже сообщалось ранее, смартфоны бренда Lenovo не продаются в нашей стране с 2017 года.

Вместо них производитель предлагает устройства марки Motorola.