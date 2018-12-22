Компания Yota выпустит первый в мире планшет с двумя экранами

В компании Yota разрабатывают новый планшет, который станет первым в мире оснащенным двумя экранами.

Разработка ведется в рамках сотрудничества с Jiuzhou Zhihe Technology. То есть этот планшет будет совместной разработкой Yota Technologies и Jiuzhou Zhihe Technology, над которой будут трудится специалисты из России, Финляндии и Китая.

В том числе для планшета с двумя экранами будет разработано программное обеспечение и спроектировано аппаратное обеспечение.

Подробностей о технической оснащенности устройства сейчас нет, но известно, что в нем второй дисплей будет электрофоретическим, а это значит, что его можно будет использовать как в качестве обычного планшета, так и как электронную книгу.

По предварительным данным такой планшет появится ближе к середине 2019 года.