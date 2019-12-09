Однако в списке пока не присутствует таких производителей как Samsung, LG, Sony и другие, но это не означает, что они будут использовать новые процессоры.

Использование новых чипов Qualcomm подтвердили уже 18 брендов, а среди них есть Nubia, Red Magic, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, Smartisan, TCL, Vivo, Wingtech, Xiaomi, ZTE, Black Shark, Coolpad, iQOO, Lenovo и Meizu.

Речь идет о новых процессорах Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G, где первый является топовым чипом 2020 года, а оставшиеся два создавали для среднебюджетных моделей смартфонов.

Первые смартфоны с новыми процессорами обещают появиться на рынке в первом квартале следующего года.