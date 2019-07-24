Huawei обещает вернуть деньги за неработающие приложения на Android

Huawei обещает вернуть деньги за неработающие приложения на Android24.07.2019 22:20
Китайская компания Huawei на фоне последних событий, связанных с США, старается увеличить спрос на смартфоны и повысить доверие к ней.
В связи с этим компания разработала новую гарантийную программу, реализацией которого Huawei будет заниматься на территории России совместно с оператором сотовой связи МТС.
Huawei обещала вернуть деньги за неработающие приложения на Android в своих смартфонах.
В частности, деньги обещают вернуть в случае, если будут наблюдаться проблемы с работой следующих приложений: Google Play, Gmail, Google Maps, Google Photo, Chrome, YouTube, Facebook, Instagram и WhatsApp.
Новая гарантия будет действительна на все смартфоны Honor, реализованные в период с 16 июля текущего года по 14 июля следующего года.
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