Huawei обещает вернуть деньги за неработающие приложения на Android

Китайская компания Huawei на фоне последних событий, связанных с США, старается увеличить спрос на смартфоны и повысить доверие к ней.

В связи с этим компания разработала новую гарантийную программу, реализацией которого Huawei будет заниматься на территории России совместно с оператором сотовой связи МТС.

Huawei обещала вернуть деньги за неработающие приложения на Android в своих смартфонах.

В частности, деньги обещают вернуть в случае, если будут наблюдаться проблемы с работой следующих приложений: Google Play, Gmail, Google Maps, Google Photo, Chrome, YouTube, Facebook, Instagram и WhatsApp.

Новая гарантия будет действительна на все смартфоны Honor, реализованные в период с 16 июля текущего года по 14 июля следующего года.