Google покупает Fitbit за 2,1 миллиарда долларов

Google покупает Fitbit за 2,1 миллиарда долларов02.11.2019 00:23
Google покупает производителя фитнес-трекеров Fitbit, и уже даже известна сумма сделки.
Поисковый гигант за Fitbit заплатит 2,1 млрд долларов, а как отметили в Google компания Fitbit позволит еще активнее развивать систему Wear OS, а также выпускать новые продукты под брендом Google.
В Fitbit уже поспешили успокоить пользователей, заявив, что все полученные данные не будут использоваться Google для таргетирования рекламы.
Просмотры:Метки: Fitbit, Google