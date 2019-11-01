Google покупает Fitbit за 2,1 миллиарда долларов

Google покупает производителя фитнес-трекеров Fitbit, и уже даже известна сумма сделки.

Поисковый гигант за Fitbit заплатит 2,1 млрд долларов, а как отметили в Google компания Fitbit позволит еще активнее развивать систему Wear OS, а также выпускать новые продукты под брендом Google.

В Fitbit уже поспешили успокоить пользователей, заявив, что все полученные данные не будут использоваться Google для таргетирования рекламы.