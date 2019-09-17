Google начала продавать восстановленные устройства

Теперь восстановленные устройства предлагает не только компания Apple, но и Google.

Google начала продавать восстановленные на производстве устройства. Речь идет о моделях, которые вернули производителю по причине небольшой поломки или в рамках программы трейд-ин.

Такие устройства на заводах компании дорабатывают и снова отправляют в продажу в заводской упаковке, но уже по сниженной стоимости.

Подобное уже давно успешно практикует Apple. Приобрести посставновленые гаджеты уже можно на официальном сайте компании, однако пока для покупки предлагают только ноутбук Pixelbook и маршрутизаторы Google Wifi (3‑Pack).

В дальнейшем линейка расширится. Что касается цен, то например, новый ноутбук Pixelbook компания продает за 1 000 долларов, а за восстановленный просят 750 долларов.

На восстановленные продукты действует годовая гарантия.