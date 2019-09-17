Google начала продавать восстановленные устройства

Google начала продавать восстановленные устройства17.09.2019 20:05
Теперь восстановленные устройства предлагает не только компания Apple, но и Google.
Google начала продавать восстановленные на производстве устройства. Речь идет о моделях, которые вернули производителю по причине небольшой поломки или в рамках программы трейд-ин.
Такие устройства на заводах компании дорабатывают и снова отправляют в продажу в заводской упаковке, но уже по сниженной стоимости.
Подобное уже давно успешно практикует Apple. Приобрести посставновленые гаджеты уже можно на официальном сайте компании, однако пока для покупки предлагают только ноутбук Pixelbook и маршрутизаторы Google Wifi (3‑Pack).
В дальнейшем линейка расширится. Что касается цен, то например, новый ноутбук Pixelbook компания продает за 1 000 долларов, а за восстановленный просят 750 долларов.
На восстановленные продукты действует годовая гарантия.
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