Многие производители электроники стараются выпускать продукты, ориентированные под каждый рынок.

Но в случае с компанией Apple это не совсем так.

Похоже, что у американской компании не остается выбора, так как продажи ее смартфонов сокращаются, а в Китае и вовсе многие покупатели отказываются от ее продукции в пользу других брендов из-за дороговизны, о чем стало известно ранее благодаря проведенному опросу.

В скором времени компания Apple выпустит iPhone только для китайского рынка, который будет отличаться от глобальной версии.

Так, предварительно уже известно, что в таком аппарате не будет Face ID, а вместо него установят сканер отпечатков пальцев. К тому же такой смартфон по цене окажется таким, как и ряд флагманов от конкурентов.

О том, когда будет представлен такой аппарат информации пока нет, но точно его дебют не пройдет в сентябре.

Скорее всего модель, предназначенная исключительно для рынка Китая, будет представлена в рамках отдельно организованного мероприятия или ее рассекретят онлайн.