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Стабильная версия MIUI 11 вышла для 15 смартфонов Xiaomi и Redmi

08.11.2019 17:19

Новая фирменная оболочка китайской компании была запущена в октябре, и уже сейчас она распространяет обновление для своих устройств.

Новая оболочка с названием MIUI 11 создавалась на базе десятого «Андроида». Во второй волне оказалось 15 смартфонов, среди которых модели Xiaomi, и Redmi.

Сейчас обновление распространяют на территории Китая, а через пару недель оно доберется и до европейских пользователей.

Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.

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