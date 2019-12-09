Sony в Geekbench протестировала Xperia 3 с 12 ГБ оперативной памяти

Sony в бенчмарке Geekbench протестировала новый смартфон с 12 ГБ оперативной памяти под управлением Android 10.

В базе Geekbench устройство обозначено как PM-1310. В нем установлен недавно представленный процессор Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650 и оперативная память LPDDR5 объёмом 12 ГБ.

Предположительно, компания протестировала Xperia 3, у которой по слухам будет установлена основная камера с шестью модулями, где основной датчик будет на 48 Мп с диафрагмой f/1,2.

Смартфон должен получить поддержку 5G. Презентация Xperia 3 должна состоятся в первом квартале 2020 года.