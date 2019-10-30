Samsung показала концепт нового складного смартфона

Samsung за последний год оформила несколько патентов на складные смартфоны с гибким экраном. Также инсайдеры сообщали, что компания уже разрабатывает более доступный Galaxy Fold.

Возможно, как раз его и показали на закрытой конференции. На ней разработчикам продемонстрировали концепт раскладного смартфона с гибким экранном.

В сложенном состоянии концепт является очень компактным, и он без труда поместится в любом кармане, так как складывается пополам.

В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, но какое соотношение сторон пока неизвестно.

Также пока непонятно, будет ли представленное решение коммерческим или так и останется в виде концепта.

