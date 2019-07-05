Oppo запустит новую линейку смартфонов Oppo Enco

Представитель компании Oppo пообщался с зарубежными журналистами и рассказал интересные подробности о планах бренда.

Так, в первую очередь стало известно, что в этом году Oppo Find X не получит преемника. Модель не снимают с производства, а просто выпустят его преемника в 2020 году.

Напомним, что презентация Oppo Find X ожидалась в этом месяце. Также выяснилось, что бренд готовит новую линейку смартфонов, о которой информации представитель компании не раскрыл.

Но при этом уже известно, что новая линейка получит название Oppo Enco. Именно такую торговую марку Oppo зарегистрировала в ведомстве European Patent Office EPO.