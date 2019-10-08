Новая Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Президент Sony Interactive Entertainment Europe Джим Райан решил подогреть интерес поклонников и рассказать о дате выхода нового поколения игровой консоли, а также анонсировать и новый контролер.

Глава подразделения анонсировал новую PlayStation в блоге PlayStation Blog.

В частности, было подтверждено название консоли — Sony PlayStation 5, а также указаны предварительные сроки выхода – конец 2020 года.

В продажу игровая приставка поступит «на праздниках 2020 года». Предполагается, что в данном случае речь идет о периоде рождественских праздников, а это январь.

Что касается нового контролера для консоли, то в нем появится тактильная обратная связь, пришедшая на замену стандартной вибрации.

Благодаря этому появится возможность более точно передавать текстуры и действия.