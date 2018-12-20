Nokia получила сертификат на Nokia 9 PureView с пятью камерами

В сети уже неоднократно публиковали фото Nokia 9 с пятью основными камерами, а теперь этот аппарат уже готовится к презентации и продаже.

Компания провела сертификацию смартфона Nokia 9 PureView в организации Bluetooth Special Interest Group. Тут зарегистрировали три модели — TA-1082, TA-1087 и TA-10. В базе Bluetooth Special Interest Group указано, что устройства будут оснащены модулем Bluetooth 5.0.

Других данных не приводят. Флагманскому смартфону Nokia 9 PureView приписывают новый процессор Snapdragon 855 и как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Экран аппарата будет выполнен по технологии OLED, а его диагональ составит 5,9 дюйма.

Больше всего в Nokia 9 PureView привлекает основная камера, которая состоит из пяти модулей. Также на тыльной стороне в блоке с объективами будет располагаться мощная вспышка и лазерный помощник автофокуса.