На Kickstarter появились музыкальные пробки для разных бутылок

На Kickstarter появились музыкальные пробки для разных бутылок13.10.2019 00:45
Беспроводные Bluetooth колонки сейчас находятся на пике своей популярности, причем их огромное разнообразие от очень маленьких до огромных, а теперь существует еще колонка, которую для усиления звука нужно вставлять в стеклянную тару.
На площадке коллективного финансирования представили Cork 2, которая создана в двух размерах — Mini и Light.
Первая для обычных бутылок, а вторая уже подойдет к банкам, причем у большого размера колонки еще встроена подсветка.
Разработчики по предварительному заказу за Cork 2 Mini просят всего 27 долларов.
Поставки колонки начнутся в ноябре. На реализацию проекта разработчики планировали собрать минимум 3 тыс. долларов, но им уже удалось привлечь почти 20 тыс. долларов. До конца сборов на Cork 2 еще 26 дней.
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