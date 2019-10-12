На Kickstarter появились музыкальные пробки для разных бутылок

Беспроводные Bluetooth колонки сейчас находятся на пике своей популярности, причем их огромное разнообразие от очень маленьких до огромных, а теперь существует еще колонка, которую для усиления звука нужно вставлять в стеклянную тару.

На площадке коллективного финансирования представили Cork 2, которая создана в двух размерах — Mini и Light.

Первая для обычных бутылок, а вторая уже подойдет к банкам, причем у большого размера колонки еще встроена подсветка.

Разработчики по предварительному заказу за Cork 2 Mini просят всего 27 долларов.

Поставки колонки начнутся в ноябре. На реализацию проекта разработчики планировали собрать минимум 3 тыс. долларов, но им уже удалось привлечь почти 20 тыс. долларов. До конца сборов на Cork 2 еще 26 дней.