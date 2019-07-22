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22 августа : понедельник

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Лучшие платформы для интернет магазина

22.07.2019 14:43

Под этим понятием подразумевает CMS (система управления контентом) — программа предназначенная для разработки, редактирования и управления веб-проектом. Их задача упростить работу, сделать ее систематизированной и доступной для широкого круга пользователей. Можно заказать создание сайта в https://artjoker.ua/ru/ с нуля с использованием наиболее популярных CMS, в том числе. До сих пор не прекращается противостояние, что лучше — крутая платная цмска или самописный движок, в котором бы учитывал все индивидуальные потребности будущего продукта.

Платформы для создания интернет магазинов

Коммерческий ресурс может работать под управлением любой системы. Но для масштабных проектов, с большим сложно структурированным каталогом и умным поиском лучше отдавать предпочтение специализированным движкам. Так как здесь есть необходимый инструментарий для полноценного функционирования коммерческого ресурса. Лучшая платформа для создания интернет магазина — условное понятие. Так как не бывает единственно верного рецепта успеха, который подошел бы для всех проектов. Каждая система имеет свои плюсы и минусы. Выбирать следует исходя из потребностей будущего веб-сайта.

Выбор платформы должны быть следующие критерии:

  • форма распространения;
  • наличие дополнительных плагинов и модулей;
  • возможность подключить crm для интернет магазина;
  • сложность установки, использования;
  • функциональность;
  • наличие SEO инструментов.

Предлагаем наиболее полный рейтинг платформ, на которых делают шоп-сайты. В него включены бесплатные движки. При этом системы первой категории — условно-бесплатные. Это программы с открытым исходным кодом, свободным для редактирования, есть набор доступных без оплаты плагинов, модулей и шаблонов. Но за более широкий функционал и оригинальные шаблоны придется заплатить.

Лучшие бесплатные платформы для создания интернет магазина

Первое место принадлежит самой популярной программе WordPress. Программу используют для блогов, информационных порталов и е-коммерс проектов. CMS с открытым исходным кодом, широким арсеналом, модулей и плагинов. Без оплаты доступно много различных по тематики шаблонов. Даже без специального дополнения WooCommerce подходит для небольших онлайн-магазинов. Простой интерфейс, понятная административная панель. Полноценный SEO инструментарий держат эту ЦМС на лидирующей позиции последние несколько лет.

  • OpenCart — CMS специально разработанная для электронной коммерции. Исходный код открыт для редактирования. Характеризуется большим набором инструментов для работы шоп-ресурса. Простая установка, доступный интерфейс. Однако значительно уступает по количеству бесплатных модулей и плагинов Вордпрессу.
  • Joomla! — эта платформа для сайта занимает второе место по распространенности в мире после WordPress. На ней делают сайт различной направленности. Завоевала большую популярность благодаря набору бесплатных дополнений и дизайнов. Подходит для программирования небольших сайтов продаж.
  • Drupal — еще одна ЦМС с открытым исходным кодом. Несмотря на то, что многих она отпугивает сложностью установки и настройки, очень популярный движок. Так как позволяет создавать сложные онлайн-магазины. На ней создают информационные порталы и маркетплейсы.

Теоретически установить программу и разработать проект можно самостоятельно, но для того чтобы он был успешный и приносил доход, лучше доверить этот труд специалистам.

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