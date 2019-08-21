Пока подробностей о новинке не много, но есть данные, что она окажется дешевле, чем существующие модели линейки и будет по производительности ближе к Honor 20 Lite.

Как стало известно, Honor в сентябре представит новую версию смартфона Honor 20, в котором предполагается использование процессора Kirin 810.

Помимо этого модели приписывают поддержку зарядки на 20 Вт. Другие подробности о смартфоне к сожалению не раскрывают.

Источник: Gazetadaily.ru.