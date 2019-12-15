Garmin выпустит заряжающиеся от солнечной энергии смарт-часы

Garmin готовит новые смарт-часы со встроенной солнечной батареей. У компании уже есть Fenix 6X Pro Solar, в которых в дисплей встроена панель, позволяющая подзарядить батарею гаджета от солнца.

Fenix 6X Pro Solar были представлены летом. Эти часы получили титановый корпус и стандартный набор датчиков, но главной особенностью их стала прозрачная солнечная панель, закрепленная над круглым экраном часов.

Она способна обеспечить дополнительных 3 дня к автономной работе.

Про новые часы известно, что они носят рабочее название Instinct 2 Solar. В них установят GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, датчик сердечного ритма и пульсоксиметр.

О дате презентации новых смарт-часов пока ничего не известно, также пока нет данных про их цены. Часы Garmin Fenix 6X Pro Solar на рынке сейчас стоят 999 долларов.