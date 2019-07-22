ESET предупредил о распространении поддельных приложений FaceApp

Компания ESET предупредила пользователей о появления фальшивых версий популярного сейчас приложения FaceApp. Такие версии распространяют через различные сайты и видеохостинги.

При попытке установить приложение под названием FaceApp Pro пользователю показывают огромное количество вариантов подписки и всплывающей рекламы, а в итоге невнимательный пользователь может подписаться на платный сервис.

Для того, чтобы не попасться на такие уловки злоумышленников, специалисты ESET советуют делать установку FaceApp через официальные магазины Google Play и App Store, причем даже в них стоит обращать внимание на комментарии пользователей или использовать антивирус, который проверяет безопасность приложения.