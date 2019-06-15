Действенные инструменты для работы с Форекс

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Действенные инструменты для работы с Форекс

15.06.2019 16:22

Любой тейдер, начинающий свою деятельность обязан на должном уровне осознавать, что платформа торгового типа дается ему в роли инструмента, который позволяет работать с рынками, то есть по факту это программа для торговли на Форекс.

Какие инструменты существуют?

Итак, можно рассмотреть 3 разных инструмента предназначенных для работы с Форекс:

  1. Индикатор price action
  2. Стратегия Снайпер
  3. Паттерн Рельсы

Одной из наиболее главных сложностей работы по индикатору priceactionявляетсяидентификация всех имеющихся партнеров. Два разных трейдера могут одинаковые ситуации трактовать в абсолютно разных руслах.

Стратегия Снайпер подразумевает применение уровней поддержки и сопротивления, отсюда и название Снайпер. В самой стратегии существует 4 уровня, которые позволяют реализовывать работу в разной степени. Узнать подробнее про торговую стратегию снайпер можно тут.

Следующий вид инструмента, который является подпунктом priceactionэто Паттерн Рельсы. Такой инструмент с уверенностью можно отнести к партнерам средней силы. Здесь можно разобраться, как работает паттерн рельсы. Суть всего инструмента не является трудноуловимой. Стоит упомянуть о факте того, что данный вид необходимо использовать в комбинации с иными видами, например, графический анализ или Фибо уровни.

Вышеперечисленные инструменты способы в конечном итоге дать отличный фирейт, а также способствуют процессу фильтрования еще большего количества убыточных сигналов.

Каков же итог?

Для работы с Форекс в обязательном порядке необходимо задействовать все доступные виды инструментов, чтобы дальнейшая деятельность не шла в убыток и приносила лишь доход. Конечно же, для грамотного развития необходимо узнавать обо всех доступных вам инструментах, чтобы деятельность становилась как можно более выгодной.

Несмотря на то, что некоторые из вышеперечисленных инструментов редко относят к основным моделям, все ж стоит понимать, то использовать в торговле их не только можно, но и нужно. Рекомендуется помнить о фильтрации сигналов, так как к данному процессу необходимо подходить с максимальной ответственностью. Наряду с этим существует теория о том, что использование дополнительных инструментов благоприятно влияет на оценку потенциала сделки, и об этом также необходимо помнить. Все инструменты необходимо пробовать сразу, так как их актуальность также зависит от степени их применения.

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