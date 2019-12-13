В DxOMark протестировали аудиовозможности Google Pixel 4

Специалисты DxOMark недавно начали тестировать смартфоны не только по фотовозможностям, но также и по качеству звучания.

Список аппаратов по качеству звучания пока не очень большой, но он регулярно пополняется и теперь в рейтинге появился Google Pixel 4.

Этот аппарат набрал 70 балов за качество звучания и 63 баллов за запись звука. Общая оценка составила 68 баллов, и это хуже, чем у Asus ROG Phone II, при этом лучше, чем у Galaxy Note10+.

В обще рейтинге DxOMark смартфон Google Pixel 4 занял пятое место. Лидером по звуку сейчас считается Huawei Mate 20 X, у которого 75 баллов.