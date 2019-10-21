Наушники Xiaomi HiFi Hybrid смогут работать с проводами и без них

Xiaomi не перестает удивлять и через день она показывает новые товары. Вчера компания начала принимать заказы на новые наушники, которые способны работать беспроводным способом — Bluetooth и через 3,5 мм разъём.

Сегодня новый аксессуар был представлен официально. Новинка получила название HiFi Hybrid. Аксессуар получил сертификат Hi-Res Audio и поддерживает аудиокодек LDAC.

В наушниках для снижения искажения звука используется керамика, к тому же они поддерживают интерфейс MMCX, а это позволяет их подключать кабелем к 3,5 мм разъёму.

В комплекте с Xiaomi HiFi Hybrid будет поставляться Bluetooth-адаптер. Стоимость новых наушников $127, что в пересчете составляет 8 000 рублей, но по предварительному заказу их можно купить за $99, а это около 6,5 тыс. рублей.