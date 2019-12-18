Зернохранилища и силосы для зерна

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.53 EUR/RUB: 69.68 BTC/USD: 6612.54

18 : среда

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

Зернохранилища и силосы для зерна

18.12.2019 18:30

На странице размещен каталог специального оборудования для хранения зерна силосы и зернохранилища). Силосы — технически сложные конструкции, имеющие автоматические системы создания и поддержания нормируемых параметров температуры и влажности воздуха.

Страница позволяет ознакомиться с различными предложениями, получить актуальную техническую информацию по спецтехнике и данные о продавцах. Окончательный выбор делается лишь после анализа нескольких предложений, при этом принимаются во внимание эксплуатационные характеристики и состояние оборудования.

Типы и краткое техническое описание зернохранилищ

Силосы для зерна начали применяться относительно недавно, но благодаря отличным эксплуатационным характеристикам пользуются популярностью среди сельскохозяйственных производителей. Это сложные металлические конструкции, имеющие ребра жесткости, большие емкости, механизмы вентиляции и аэрации, загрузки и выгрузки. На оборудовании для хранения урожая установлены датчики, постоянно следящие за условиями и сигнализирующие о критических ситуациях. В зависимости от инженерных особенностей и назначения, зернохранилища делятся на несколько видов:

  • для временного хранения;
  • для постоянного хранения;
  • комплексы оборудования.

Зерновой силос временного хранения выполняет промежуточную функцию между технологическими участками очистки и постоянного хранения урожая. Днище в форме конуса, что облегчат процесс выгрузки, позволяет монтировать автоматическую дозировку.

Силосы постоянного хранения имеют большой объем и плоское дно, используются для постоянного складирования фуражного и семенного материала. Пригодны для хранения всех видов зерновых.

Комплексы состоят из нескольких единиц, соединенных между собой в единую линию. Могут иметь отдельную или общую систему контроля и управления.

Преимущества портала

На нашем портале располагаются объявления о продаже новой и б/у сельхозтехники от известных мировых компаний и частных лиц. Посетители имеют возможность детально ознакомиться с ее техническими параметрами и остановиться на самом приемлемом варианте. Связь с продавцами осуществляется при помощи нашего портала, весь процесс технического оформления отнимает несколько минут.

Доставка из-за рубежа выполняется партнерами компании, при желании потребители могут заключать договор с посторонними перевозчиками. Ежемесячно нас посещают пользователи из России а также из зарубежных стран. Mascus — одна из известных компаний, помогающих покупателям находить и приобретать технику специального назначения.

Заходите на наш портал и покупайте необходимое оборудование. Все клиенты могут разместить свои предложения по продажам.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги