Зернохранилища и силосы для зерна

На странице размещен каталог специального оборудования для хранения зерна силосы и зернохранилища). Силосы — технически сложные конструкции, имеющие автоматические системы создания и поддержания нормируемых параметров температуры и влажности воздуха.

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Типы и краткое техническое описание зернохранилищ

Силосы для зерна начали применяться относительно недавно, но благодаря отличным эксплуатационным характеристикам пользуются популярностью среди сельскохозяйственных производителей. Это сложные металлические конструкции, имеющие ребра жесткости, большие емкости, механизмы вентиляции и аэрации, загрузки и выгрузки. На оборудовании для хранения урожая установлены датчики, постоянно следящие за условиями и сигнализирующие о критических ситуациях. В зависимости от инженерных особенностей и назначения, зернохранилища делятся на несколько видов:

для временного хранения;

для постоянного хранения;

комплексы оборудования.

Зерновой силос временного хранения выполняет промежуточную функцию между технологическими участками очистки и постоянного хранения урожая. Днище в форме конуса, что облегчат процесс выгрузки, позволяет монтировать автоматическую дозировку.

Силосы постоянного хранения имеют большой объем и плоское дно, используются для постоянного складирования фуражного и семенного материала. Пригодны для хранения всех видов зерновых.

Комплексы состоят из нескольких единиц, соединенных между собой в единую линию. Могут иметь отдельную или общую систему контроля и управления.

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