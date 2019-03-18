Заработок на Андроид

Люди тратят время в телефоне на развлечения, просмотр видео и игры, но лишь немногие осознают, что держат в руках инструмент для заработка.

Заработать с телефона очень просто, понадобится установка приложения и несколько свободных минут в день.

Как начать зарабатывать?

Для заработка достаточно телефона и интернета. Заработать на телефоне с андроид поможет приложение advertapp.

После установки откроется перечень заданий, выполнив которые деньги упадут на счет. Это просмотр видео, написание комментариев и выставление оценок.

Почему платят за такие простые задания?

Разработчики вкладывают много сил и времени в создание своих игр и развлечений. Чтобы их труды окупились, им необходимы высокие рейтинги в топе Googleplay, тогда другие пользователи заметят новинку. Выйти в топ помогают хорошие оценки, комментарии и активность.

Что особенного в приложении AdvertApp?

Для заработка с телефона есть масса расширений. Но только AdvertApp заботиться о своих клиентах, стараясь ежедневно улучшать условия сотрудничества.

Для работы в AdvertApp:

не требуется оплата дополнительных услуг, начать работать можно бесплатно;

все приложения проверяются на вирусы, телефон находится в полной безопасности;

не нужно соблюдать временные рамки, вся работа выполняется в свободное время;

есть шанс первым скачать новое приложение и даже первым испробовать платные игры;

вывод денег осуществляется моментально, все переводы прозрачны и открыты.

Как начать выполнять задания?

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, в котором разберется даже новичок. На главной странице вверху отображен баланс. Чуть ниже находятся 9 разделов: новые, активные, деньги, история, новости, рефералы, соц. сети, поддержка и справка.

Нужно взять задания из списка «Новые», ознакомиться с условиями и приступить к работе.

Способы заработка

Некоторые из способов заработка совсем легкие, но за них мало платят. Другие посложнее, но с более достойной оплатой.

Видео

В данном разделе от пользователя требуется просмотр рекламных видео длиной в 30 секунд. За каждые 30 секунд видео на счет падает 5 копеек.

Приложения

Здесь заказов поменьше, т.к. оплата более достойна и пользователи очень быстро их разбирают. Все что требуется скачать приложение.

Партнерские заказы

Здесь самые прибыльные задания. Они тоже простые, но идут от партнеров AdvertApp, из-за чего цена за них выше.

Рефералы

Реферальная программа поможет создать по-настоящему пассивный доход. Все что требуется – приглашение незарегистрированных пользователей по своей реферальной ссылке. Прибыль – 10% от их заработка.

Вывод средств

Деньги выводятся на мобильный телефон, Qiwi, Webmoney, Яндекс деньги и Деньги mail.ru. Вывод средств осуществляется моментально, с любой суммой.

При наличии всего лишь нескольких свободных минут, с помощьюAdvertApp можно увеличить свой доход или создать новый пассивный источник заработка.