Записные книжки ТМ «Адъютант»: для кого актуален заказ продукции

Несмотря на повальную компьютеризацию, записные книжки в деловой сфере нисколько не утратили своей актуальности. Такие изделия надежно хранят любую информацию своих владельцев, служат отличным «резервом» телефонных номеров, знаменательных дат, предстоящих мероприятий и т. д. По этой причине ТМ «Адъютант» не только долгие годы успешно занимается изготовлением качественных записных книжек, но и постоянно расширяет их ассортимент за счет новых дизайнерских решений.

Записные книжки – какими они могут быть?

В каталоге компании полиграфическая продукция представлена в нескольких размерных форматах – от 9×13 см. до 20,5×27 см. Это позволяет клиентам заказывать модели, максимально соответствующие их целевому предназначению. Что касается дизайна и графики блока, то здесь возможны самые разнообразные варианты исполнения. На усмотрение заказчиков внутреннее пространство записных книжек могут быть:

в клетку;

линейку;

линейку/клетку.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, но окончательное решение при утверждении макета изделия может принять только заказчик. Приобретая записные книжки оптом в ТМ «Адъютант», каждый клиент может быть уверен, что все его пожелания будут максимально учтены при изготовлении продукции. В разработке каждой партии полиграфических изделий принимают участие квалифицированные дизайнер и технолог, которые способны любым предпочтениям заказчика придать «правильную огранку».

Оригинальные записные книжки – все тонкости заказа продукции

Записные книжки хоть и относятся к разряду деловой канцелярии, могут иметь достаточно нестандартный, яркий дизайн. Его воплощение всегда начинается с выбора материала для обложки. В ассортименте ТМ «Адъютант» для этой цели предусмотрена широкая палитра всевозможных решений. Партия записных книжек на заказ может получить обложку из кожи, переплетных материалов на бумажной или полиуретановой основе, ламинированного сырья.

Завершающим штрихом в дизайне записных книжек являются средства персонализации – блинтовое тиснение или методика с применением цветной фольги. С их помощью на обложку изделий можно нанести имена владельцев, фирменный логотип или любое другое изображение. В таком исполнении оптовую партию записных книжек можно использовать в качестве статусных, необычных презентов для сотрудников, партнеров, крупных клиентов компании.