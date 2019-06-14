Записные книжки ТМ «Адъютант»: для кого актуален заказ продукции

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Записные книжки ТМ «Адъютант»: для кого актуален заказ продукции

14.06.2019 19:04

Несмотря на повальную компьютеризацию, записные книжки в деловой сфере нисколько не утратили своей актуальности. Такие изделия надежно хранят любую информацию своих владельцев, служат отличным «резервом» телефонных номеров, знаменательных дат, предстоящих мероприятий и т. д. По этой причине ТМ «Адъютант» не только долгие годы успешно занимается изготовлением качественных записных книжек, но и постоянно расширяет их ассортимент за счет новых дизайнерских решений.

Записные книжки – какими они могут быть?

В каталоге компании полиграфическая продукция представлена в нескольких размерных форматах – от 9×13 см. до 20,5×27 см. Это позволяет клиентам заказывать модели, максимально соответствующие их целевому предназначению. Что касается дизайна и графики блока, то здесь возможны самые разнообразные варианты исполнения. На усмотрение заказчиков внутреннее пространство записных книжек могут быть:

  • в клетку;
  • линейку;
  • линейку/клетку.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, но окончательное решение при утверждении макета изделия может принять только заказчик. Приобретая записные книжки оптом в ТМ «Адъютант», каждый клиент может быть уверен, что все его пожелания будут максимально учтены при изготовлении продукции. В разработке каждой партии полиграфических изделий принимают участие квалифицированные дизайнер и технолог, которые способны любым предпочтениям заказчика придать «правильную огранку».

Оригинальные записные книжки – все тонкости заказа продукции

Записные книжки хоть и относятся к разряду деловой канцелярии, могут иметь достаточно нестандартный, яркий дизайн. Его воплощение всегда начинается с выбора материала для обложки. В ассортименте ТМ «Адъютант» для этой цели предусмотрена широкая палитра всевозможных решений. Партия записных книжек на заказ может получить обложку из кожи, переплетных материалов на бумажной или полиуретановой основе, ламинированного сырья.

Завершающим штрихом в дизайне записных книжек являются средства персонализации – блинтовое тиснение или методика с применением цветной фольги. С их помощью на обложку изделий можно нанести имена владельцев, фирменный логотип или любое другое изображение. В таком исполнении оптовую партию записных книжек можно использовать в качестве статусных, необычных презентов для сотрудников, партнеров, крупных клиентов компании.

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