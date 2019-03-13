Западные IT компании продолжают предоставлять отечественным программистам работу

В наше время компьютерная отрасль и все что с ней связано, развивается просто семимильными шагами. Сложно вспомнить что-то другое, что было бы сегодня так востребованным по сравнению с опытными талантливыми программистами. Данная тенденция наблюдается по всему миру, как на Западе, так и в странах СНГ.

Но если в Америке, Европе и других частях света зарплаты программистов более-менее похожи на доходы других людей, то в нашей стране эти люди зарабатывают в 5-10 раз больше остальных. Происходит это по той главной причине, что работают эти специалисты на иностранных заказчиков. Почему компании с других стран стремятся нанять наших кадров для своих разработок, что подтверждают многие новости из сферы IT?

Почему Запад заинтересован в программистах с СНГ

Эксперты заявляют, что многие развитые страны, такие как ЕС, Израиль, США, Канада предоставляют своим ITкомпаниям возможность нанимать персонал удаленно или же в офис с Украины, России, Беларуси. Многие не понимают, в чем здесь их интерес и неужели наши кадры самые талантливые? Причин здесь несколько и вот основные среди них:

Наши люди на самом деле имеют высокий уровень подготовки. Хоть университетские программы по программированию уже в большинстве случаев не соответствуют действительности и отстают от реальных нужд ITиндустрии, там все еще есть чему научиться. Многие преподаватели ВУЗов, которые сами работают в международных компаниях или на фрилансе, могут дать своим студентам очень массу ценной информации. Также качественное образование программиста можно получить без ВУЗов, а с помощью курсов;

Те зарплаты, которые кажутся нам огромными, для компаний работодателей являются небольшими и часто значительно меньшими чем те, которые придется платить специалистам со своей страны. Если в США зарплата любого человека вряд ли будет меньше 2 000$, а у хорошего программиста это и 4,6, а может и все 10 тысяч. Наши же кадры будут бесконечно благодарны за те же 2 000$, так как у нас это очень приличные деньги. Таким образом, обе стороны получают выгоду;

У нас много талантов. Такие гиганты индустрии, как Whatsapp, Telegramявляются нашими отечественными разработками. Многие таланты заслужили свое место в крупных компаниях, включая Фейсбук, Google,Appleи многих других.

По представленной недавно информации, программисты из нашей страны продолжают быть востребованными на рынке труда других стран и экспортируют заграницу информационные продукты на миллиарды долларов. Постоянные новости о вхождении в наш рынок труда все новых компаний из ITявляются прямым тому подтверждением.