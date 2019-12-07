Заказать анализ конкурента просто и верно

Заказать анализ конкурента просто и верно07.12.2019 05:19
В бизнесе всегда есть свои подводные камни. Одна из проблем предпринимателей это конкуренты. Так называют частных лиц и фирмы, которые занимаются схожей деятельностью и могут переманивать клиентов.
Перед выпуском какого либо товара или началом оказания услуг, нужно проанализировать ситуацию на рынке и выявить соперников. Противостояние может быть не очевидным, но деятельность молодой организации может оставаться в тени подобных.
Что предпринять
Не остаться позади поможет анализ конкурентов. Их пошаговое выяснение поможет застраховать себя и компанию от невыгодных шагов. Процедура делится на несколько этапов:
- Оценка отрасли. На начальном этапе анализа нужно выявить число игроков, скорость изменений, статистику возникновения новых товаров и услуг. На данном этапе можно определить уровень конкуренции, прогнозы на будущее и изменения на три года вперед. Чтобы ее провести нужно подготовить специальную таблицу.
- Разработка карты. Такая карта позволит определить игроков, которые имеют наибольшую силу в отрасли и устанавливают свои правила. Такие соперники могут послужить примером развития.
- Сравнительный анализ. Нужно сопоставить достижения вашей компании и достижения других участников бизнес-игры. Также стоит выявить наиболее успешные ходы. Самым простым способом определить их, является опрос среди потребителей. Мнение простых клиентов на рынке товаров или услуг сложно подделать.
- Сравнение цен. Нужно проанализировать цены на рынке, и их влияние на успех.
- Позиционирование игроков. Важно учесть особенности соперников и понять какую нишу следует занять. Также стоит взять на вооружение их ходы и стратегии.
- Взгляд со стороны. Стоит взглянуть на рекламу конкурентов и найти уязвимые места маркетинга. Может их бренд светился в скандале, или же утратил уважение клиентов.
- Оценка клиентов. Не лишним будет взглянуть на потребителей. Важно определить ЦА своей компании и конкурентов.
- В ногу со временем. Устаревшие технологии и подходы могут вредить бизнесу. Возможно продвинутость других организаций на рынке оставляет желать лучшего и этим стоит воспользоваться?
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