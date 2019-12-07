Заказать анализ конкурента просто и верно

В бизнесе всегда есть свои подводные камни. Одна из проблем предпринимателей это конкуренты. Так называют частных лиц и фирмы, которые занимаются схожей деятельностью и могут переманивать клиентов.

Перед выпуском какого либо товара или началом оказания услуг, нужно проанализировать ситуацию на рынке и выявить соперников. Противостояние может быть не очевидным, но деятельность молодой организации может оставаться в тени подобных.

Что предпринять

Не остаться позади поможет анализ конкурентов. Их пошаговое выяснение поможет застраховать себя и компанию от невыгодных шагов. Процедура делится на несколько этапов:

Оценка отрасли. На начальном этапе анализа нужно выявить число игроков, скорость изменений, статистику возникновения новых товаров и услуг. На данном этапе можно определить уровень конкуренции, прогнозы на будущее и изменения на три года вперед. Чтобы ее провести нужно подготовить специальную таблицу.

Разработка карты. Такая карта позволит определить игроков, которые имеют наибольшую силу в отрасли и устанавливают свои правила. Такие соперники могут послужить примером развития.

Сравнительный анализ. Нужно сопоставить достижения вашей компании и достижения других участников бизнес-игры. Также стоит выявить наиболее успешные ходы. Самым простым способом определить их, является опрос среди потребителей. Мнение простых клиентов на рынке товаров или услуг сложно подделать.

Сравнение цен. Нужно проанализировать цены на рынке, и их влияние на успех.

Позиционирование игроков. Важно учесть особенности соперников и понять какую нишу следует занять. Также стоит взять на вооружение их ходы и стратегии.

Взгляд со стороны. Стоит взглянуть на рекламу конкурентов и найти уязвимые места маркетинга. Может их бренд светился в скандале, или же утратил уважение клиентов.

Оценка клиентов. Не лишним будет взглянуть на потребителей. Важно определить ЦА своей компании и конкурентов.

В ногу со временем. Устаревшие технологии и подходы могут вредить бизнесу. Возможно продвинутость других организаций на рынке оставляет желать лучшего и этим стоит воспользоваться?

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