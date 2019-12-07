Заказать анализ конкурента просто и верно

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.72 EUR/RUB: 70.76 BTC/USD: 7545.36

7 : суббота

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Заказать анализ конкурента просто и верно

07.12.2019 05:19

В бизнесе всегда есть свои подводные камни. Одна из проблем предпринимателей это конкуренты. Так называют частных лиц и фирмы, которые занимаются схожей деятельностью и могут переманивать клиентов.

Перед выпуском какого либо товара или началом оказания услуг, нужно проанализировать ситуацию на рынке и выявить соперников. Противостояние может быть не очевидным, но деятельность молодой организации может оставаться в тени подобных.

Что предпринять

Не остаться позади поможет анализ конкурентов. Их пошаговое выяснение поможет застраховать себя и компанию от невыгодных шагов. Процедура делится на несколько этапов:

  • Оценка отрасли. На начальном этапе анализа нужно выявить число игроков, скорость изменений, статистику возникновения новых товаров и услуг. На данном этапе можно определить уровень конкуренции, прогнозы на будущее и изменения на три года вперед. Чтобы ее провести нужно подготовить специальную таблицу.
  • Разработка карты. Такая карта позволит определить игроков, которые имеют наибольшую силу в отрасли и устанавливают свои правила. Такие соперники могут послужить примером развития.
  • Сравнительный анализ. Нужно сопоставить достижения вашей компании и достижения других участников бизнес-игры. Также стоит выявить наиболее успешные ходы. Самым простым способом определить их, является опрос среди потребителей. Мнение простых клиентов на рынке товаров или услуг сложно подделать.
  • Сравнение цен. Нужно проанализировать цены на рынке, и их влияние на успех.
  • Позиционирование игроков. Важно учесть особенности соперников и понять какую нишу следует занять. Также стоит взять на вооружение их ходы и стратегии.
  • Взгляд со стороны. Стоит взглянуть на рекламу конкурентов и найти уязвимые места маркетинга. Может их бренд светился в скандале, или же утратил уважение клиентов.
  • Оценка клиентов. Не лишним будет взглянуть на потребителей. Важно определить ЦА своей компании и конкурентов.
  • В ногу со временем. Устаревшие технологии и подходы могут вредить бизнесу. Возможно продвинутость других организаций на рынке оставляет желать лучшего и этим стоит воспользоваться?

Услуги профессионала

Наше брендинг агентство позволит вам ориентироваться на рынке и заранее знать о возможных тенденциях. Мы даже предоставляем анализ сайта конкурентов.

Благодаря ему можно судить о положении дел лишь руководствуясь информацией из открытых источников.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги