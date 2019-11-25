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Выделенный сервер – возможность облегчить и ускорить работу

25.11.2019 22:09

Для эффективной работы сайта или другого ресурса, необходимо подготовить соответствующее программное обеспечение. Люди, работающие в сети Интернет сталкиваются с распространенной проблемой – хранения информации и обеспечения быстрой работы интернет-ресурсов. Существует довольно много компаний, предлагающих покупку сервера. Стоит также рассмотреть вариант аренды выделенного сервера.

Где используются выделенные сервера?

Выделенный сервер позволяет существенно облегчить и ускорить работу с сайтом. В зависимости от посещаемости сайта, а также вариантов работы с ним, возникает потребность в достаточном запасе хостинговых ресурсов. Если вовремя это не исправить, сайт будет медленно обновляться. Это может плохо сказаться на репутации ресурса или магазина и снизить посещаемость. Поэтому, покупка или аренда инфраструктуры в облаке – необходимое действие.

Существует несколько основных сфер деятельности, для которых необходим собственный сервер. Здесь serverspace.ru можно приобрести выделенный сервер нужно при:

  • открытии интернет-магазина – если планируется разработка сайта для общественного доступа, на котором посетители смогут заказать товар или услугу, необходимо обеспечить его быструю и бесперебойную работу; чтобы это стало возможным, специалисты рекомендуют воспользоваться частным выделенным сервером;
  • запуске различных интернет-игр – компания, запускающая в сеть Интернет игру с свободным доступом, должна позаботится о эффективности программного обеспечения и качественной работы системы; поскольку такие игры пользуются большим спросом, рационально использовать индивидуальный выделенный сервер;
  • резервном копировании важной и секретной информации – копирование и сохранение данных крупных компаний часто связанно с дополнительными трудностями; поэтому, чтобы избежать потери или кражи этих документов, можно воспользоваться собственным сервером и хранить информацию там, не перегружая при этом общее ПО.

Что лучше: покупка или аренда?

Стоит отметить, что не всегда покупка собственного сервера лучше аренды его. Принимая решение о аренде, стоит подумать о планируемой посещаемости сайта. Зачастую, серверы дают сбой уже при 15 000 посетителей в сутки. Если ресурс готовится не для широкого доступа, возможно, аренда сервера будет более рациональным решением. Кроме того, сроки использования сервера также имеют значение. В некоторых случаях, аренда сервера обходится дешевле, чем покупка собственного.

Подводные камни

Важно помнить, что любая программа или система имеет свои ограничения и особенности. Используя выделенный сервер стоит помнить, что и он может дать сбой. Если на сервере хранится бухгалтерия компании или другие ценные документы, стоит подумать о резервном копировании и хранении их на другом сервере. Таким образом увеличивается безопасность и сохранность важной информации. Правильное использование возможностей сети Интернет и его составляющих позволит увеличить продуктивность

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