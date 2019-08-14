Выбираем принтер штрих-кода

Принтер штрих-кода представляет собой специальное оборудование, которое используется при распечатке этикеток для товаров и других разновидностей применяемых для обозначения конкретных типов продукции. Его особенностью является то, что он наносит на этикетку специальный штрих-код. Это значительно упрощает торговые и складские операции.

Такой штрих код позволяет работникам склада или магазина быстро считывать данные о конкретном продукте, дальше полученная таким образом информация передается в компьютер, где обрабатывается согласно установленным правилам (например, именно такая процедура позволяет сформировать чек с указанной стоимостью товара). Сегодня производители выпускают множество подобных устройств. Чтобы купить такую систему заинтересованному лицу только нужно прописать в поисковике фразу купить контрольно кассовый аппарат. Это позволит человеку моментально оказаться на странице продавца подобных устройств.

Довольно часто сканеры штрих-кода называют «принтер этикеток». Это объясняется тем, что сейчас такие устройства чаще всего используется именно для таких операций.

Конечно, для решения подобных задач можно использовать и обычный принтер, однако такой вариант имеет сразу несколько минусов в том числе:

себестоимость печати этикеток на принтере дороже, чем на специальном приборе;

принтер придется долго настраивать на выполнения подобной манипуляции;

также для него придется подбирать специальную бумагу;

обычный принтер печатает этикетки на больших листах, а значит, их придется вырезать это довольно трудоемкий процесс.

Мобильные устройства

Сегодня в розничной торговле чаще всего используют именно мобильные устройства для нанесения штрих-кодов. Они чрезвычайно полезны в торговом зале, так как позволяют работникам магазина быстро маркировать разные товары, в том числе и те, что лежат на прилавке. Также подобные устройства очень практичны и могут применяться в логистике. У них есть сразу несколько положительных качеств в том числе:

маленький вес;

небольшие размеры;

простое применение.

Сегодня в продаже есть масса подлобных систем и поэтому покупателю будет легко выбрать устройство под свои нужды.

Промышленные устройства

Принтеры штрих-кодов применяемые в промышленном производстве очень полезны, особенно при проведении операций в торговле или в складской сфере. Такие системы обладают высокой эффективностью и могут в течении для нанести около 20тыс кодов на этикетки. При этом конструкция таких устройств позволяет им работать с любыми типами материалов, начиная с нейлона и заканчивая пленкой.

Таким образом, принтер шрих-кода является крайне важным элементом в работе торгового предприятия.