Выбираем крутую экшн-камеру в 2020 году

Все более популярным стилем записи видео становится так называемый экшн. С английского это слово означает «действие». То есть, экшн-видео отличаются динамичностью, на них что-то происходит, народ кричит, бегает, прыгает с обрывов и погружается в морские пучины. Конечно, такая камера совершенно ни к чему обычному домоседу, которому придется записывать на нее только зевки своего кота. Но если Вы сорванный экстремал, который собирается покорить YouTube взрывным видео с прыжками с парашютом, то приобрести такое изделие просто необходимо.

Рынок предлагает десятки отличных камер, на которых можно запечатлеть движение. Но они существенно отличаются между собой, имеют разные рабочие параметры, подходят для тех или иных условий. Чтобы не прогадать с покупкой, важно смотреть не только на стоимость экшн-камеры, но и на другие ее характеристики. Как выбрать толковую камеру? – рассмотрим данный вопрос более подробно.

Выбираем крутую камеру

Не будет называть конкретных производителей, ведь они постоянно то появляются, то исчезают, предлагая более или менее удачные продукты. Лучше посмотрим на то, какими свойствами должно обладать изделие.

Для экстремальной сьемки очень важно, чтобы изделие имело следующие вещи:

Стабилизацией картинки. Это очень важно, ведь при движении снять удачные кадры предельно тяжело. Попробуйте включить камеру на смартфоне и проведите им даже по прямой линии – изображение начнет смазываться. Стабилизация исправляет подобные проблемы;

Шумоподавление. Работа этого модуля позволяет сгладить картинку, убрать с нее шумы, сделать изображение в видео или на фото более плавным, без резких перепадов контрастности, яркости, появления затемненных участков;

Частота кадров. Чем больше кадров, тем более плавным будет видео, тем приятнее его смотреть и замечать какие-то оригинальные детали. Раньше даже 30 кадров/секунду считалось хорошим показателем. Сегодня не стоит брать камеры, не умеющие снимать меньше чем 60 кадров.

Это самые важные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке. Конечно, немаловажными выступают такие функции, как угол обзора, светочувствительность, фокусное расстояние объектива. Также необходимо посмотреть на такие вещи, как общее качество объектива, какая матрица установлена в изделии, производительный ли в устройстве процессор, ведь от скорости его работы зависит слишком многое.