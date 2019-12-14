Выбираем крутую экшн-камеру в 2020 году

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.55 EUR/RUB: 69.86 BTC/USD: 7267.73

14 : суббота

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Выбираем крутую экшн-камеру в 2020 году

14.12.2019 04:46

Все более популярным стилем записи видео становится так называемый экшн. С английского это слово означает «действие». То есть, экшн-видео отличаются динамичностью, на них что-то происходит, народ кричит, бегает, прыгает с обрывов и погружается в морские пучины. Конечно, такая камера совершенно ни к чему обычному домоседу, которому придется записывать на нее только зевки своего кота. Но если Вы сорванный экстремал, который собирается покорить YouTube взрывным видео с прыжками с парашютом, то приобрести такое изделие просто необходимо.

Рынок предлагает десятки отличных камер, на которых можно запечатлеть движение. Но они существенно отличаются между собой, имеют разные рабочие параметры, подходят для тех или иных условий. Чтобы не прогадать с покупкой, важно смотреть не только на стоимость экшн-камеры, но и на другие ее характеристики. Как выбрать толковую камеру? – рассмотрим данный вопрос более подробно.

Выбираем крутую камеру

Не будет называть конкретных производителей, ведь они постоянно то появляются, то исчезают, предлагая более или менее удачные продукты. Лучше посмотрим на то, какими свойствами должно обладать изделие.

Для экстремальной сьемки очень важно, чтобы изделие имело следующие вещи:

  • Стабилизацией картинки. Это очень важно, ведь при движении снять удачные кадры предельно тяжело. Попробуйте включить камеру на смартфоне и проведите им даже по прямой линии – изображение начнет смазываться. Стабилизация исправляет подобные проблемы;
  • Шумоподавление. Работа этого модуля позволяет сгладить картинку, убрать с нее шумы, сделать изображение в видео или на фото более плавным, без резких перепадов контрастности, яркости, появления затемненных участков;
  • Частота кадров. Чем больше кадров, тем более плавным будет видео, тем приятнее его смотреть и замечать какие-то оригинальные детали. Раньше даже 30 кадров/секунду считалось хорошим показателем. Сегодня не стоит брать камеры, не умеющие снимать меньше чем 60 кадров.

Это самые важные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке. Конечно, немаловажными выступают такие функции, как угол обзора, светочувствительность, фокусное расстояние объектива. Также необходимо посмотреть на такие вещи, как общее качество объектива, какая матрица установлена в изделии, производительный ли в устройстве процессор, ведь от скорости его работы зависит слишком многое.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги