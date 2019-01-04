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4 февраля : пятница

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В Южной Корее читера посадили в реальную тюрьму за мошенничество в игре

04.01.2019 19:39

Хакера из Южной Кореи взяли с поличным в тот момент, когда он занимался сбытом программного кода для игры Overwatch. Среди рядовых геймеров встречается множество читеров, которые не прочь «организовать» себе ощутимое превосходство в онлайн игре. Именно так случилось с Overwatch, взломав которую, пользователь получил массу преимуществ для своего персонажа.

Речь пойдет о программисте, который стал поклонником этой видео игры — одним из нескольких сотен тысяч. Хакер не хотел по-честному участвовать в Overwatch. Геймеру пришлось «поэкспериментировать» с программным кодом. Когда его планы увенчались успехом, южнокорейский хакер принялся за распространение собственного софта. Программист установил ценник в 100 долларов и начал продавать новинку всем желающим.

Сначала дела шли хорошо, но внезапно полицейские вычислили хакера и отправили за решетку.

Недавно состоялось судебное заседание. Судья вынесен окончательный вердикт — за свою незаконную деятельность программист получил 1 год тюремного заключения и 2 года испытательного срока.

Как известно, простому человеку проблематично взломать чужой программный код без спецзнаний. Нечестные геймеры делают это, чтобы появилось превосходство перед оппонентами при прохождении онлайн развлечения. 28-летний хакер, находящийся в тюрьме, не является новичком. Он взламывал разные программные коды. Эта информация не значится в уголовном деле.

В Южной Корее любят компьютерные и азартные игры. Одни люди участвуют в них в заведениях, наподобие игрового клуба Дрифт, а другие трудятся над разработкой новых проектов. Стоит заметить, что созданием новых игр практически в обязательном порядке должны заниматься поклонники того или иного жанра, чтобы предоставлять пользователям все самое необходимое. Также они должны быть профессионалами, дабы избежать ситуаций, подобно той, что описана выше.

Местные власти специально приняли законопроект, на основании которого запрещено заниматься читерством, распространением хакерского софта с целью личной наживы. Если поймают, то влепят 5 лет тюрьмы или штраф, от которого не отвертеться. Поэтому проводить время за видео играми, рулеткой, блекджеком баккарой и прочими развлечениями нужно только опираясь на собственный опыт. Вспомогательный софт, если и поможет, то только на короткой дистанции, а в конце концов все равно приведет к краху.

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