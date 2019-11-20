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21 декабря : четверг

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UPONOR Buderus – поставщик и производитель высокотехнологических решений

20.11.2019 23:51

Инженерное планирование, закупка и монтаж коммуникационных систем, таких как водоснабжение и отопление, актуальны, независимо от сезона. Эффективные, безотказные, энергосберегающие, безопасные и предназначенные для длительного эксплуатационного периода коммуникации являются востребованными при капитальном строительстве и частичном ремонте жилой/нежилой недвижимости, частных домовладений, многоэтажных коммерческих зданий.

Преимущества теплоизолированных труб uponor

Выгодные решения для отопления и водоснабжения вашего дома

Ведущий поставщик, компания с достойной репутацией Uponor Buderus – лидер продаж, в ассортименте которого многообразие решений для современного функционального отопления и водоснабжения. Благодаря надежной и высокотехнологической продукции можно:

  • повысить показатели уюта;
  • сформировать оптимальные климатические условия для жизни, работы и отдыха;
  • не причиняя вред окружающей среде, создать комфортную атмосферу.

Трубы упонор - напольное отопление

Все товары от Uponor Buderus сертифицированы. Высокое качество, долговечность и надежность – основные и обязательные характеристики, за счет которых компания формирует свой ассортимент и привлекает большое количество благодарных клиентов. У нас вы можете оформить заказ круглосуточно, взять в арену инструмент, воспользоваться консультациями экспертов.

Каталог оборудования для надежных коммуникационных систем

управление теплым полом

Среди предложений компании Uponor Buderus:

  • Трубы и фитинги PE-Xa, которые выполнены из поперечно-сшитого полиэтилена. Материал представлен высокопрочной объемной сетью, благодаря которой продукция выдерживает повышенные показатели давления и температуры рабочей жидкости.
  • Металлопластиковые трубы и фитинги MLC, сертифицированные не только в РФ, но и ЕС. Они универсальные, подходят для установки скрытого типа, безопасны и доступны в разном исполнении, различаясь по диаметру (от 1,6 до 11 см).
  • Теплоизолированные трубы, которые изготавливают из сшитого полиэтилена марки PE-Xa и покрывают полиэтиленом вспененного типа. Они имеют малый вес, повышенную гибкость, что упрощает монтаж и транспортировку, делая их востребованными в вопросах проработки отопления и водоснабжения.
  • Монтажные инструменты, которые можно купить или оформить в аренду. В каталоге представлены разнообразные расширительные головки, запасные зарядные устройства и аккумуляторы, наборы с ручным и электрическим инструментом для расширения.
  • Трубы для теплого водяного пола с диаметром от 1,6 до 3,2 см, которые продаются бухтами и небольшими отрезками.
  • Газовые котлы для монтажа на стене от брендов BUDERUS, VIESSMANN и BOSCH. Все агрегаты оснащены системой управления и безопасности, стальным/медным обменником, расширительным баком, насосом и другими важными элементами. Устройства компактны, понятны в управлении, экономичны, при необходимости могут быть подвержены переоборудованию.
  • Стальные панельные радиаторы от брендов KERMI, BUDERUS и VIESSMANN. Для продукции характерна высокая теплоотдача и экономичность. Срок годности в среднем составляет 25 лет. Радиаторы совместимы с отопительными аппаратами разных моделей, в системе которых циркулирует жидкость с показателями кислотно-щелочного равновесия в 8-9 единиц.
  • Электрические котлы от PROTHERM (Скат) и ЭВАН эргономичны, надежны и долговечны. Они отличаются мощностью, габаритами, конструктивными особенностями.
  • Распределительные коллекторы от брендов Uponor, FAR, HANSA, Millennium. Они незаменимы для распределения тепла, за счет чего температура основного теплоносителя расходится по всей отопительной системе так, как это нужно пользователю.
  • Системы управления теплым полом, которые бывают проводными и беспроводными. Интеллектуальные устройства функционируют безотказно, считаются продукцией нового поколения и легко экономят энергию до 12%, что положительным образом отражается на финансовых расходах, выделенных на коммунальные услуги.

система управления теплым полом упонор

Корпорация Uponor – поставщик и производитель надежных решений для отопления и водоснабжения внутри нежилых и жилых строений. Мы предлагаем товары высокого качества, сертифицированную продукцию, соответствие которой контролируется на каждом этапе изготовления.

Преимущества, которые получают клиенты Uponor Buderus

Клиенты нашей компании могут рассчитывать не только на широкий ассортимент высококачественных труб, необходимых для организации надежных систем отопления и водоснабжения. В нашей компетенции точный расчет индивидуального проекта коммуникационной системы любого уровня сложности. Сотрудничая с нами, вы получаете:

  • бесплатные консультации, помощь при выборе;
  • подбор подходящего оборудования, комплектующих деталей;
  • газовые и электрические котлы разной мощности для монтажа на стене;
  • панельные радиаторы, инструменты, коллекторы распределительного типа, а также системы Smatrix;
  • выгодные цены, которые отличают нас от конкурентов и подтверждают тот факт, что мы более 20 лет представляем интересы бренда Uponor, который имеет мировую известность и строго положительные отзывы потребителей.

Мы предлагаем широкий перечень товаров и услуги с гарантиями высокого качества всем тем, кто выбирает лучшее, ценит собственное время и деньги.

Источник информации https://uponor-buderus.ru/ | Официальный партнер Uponor

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