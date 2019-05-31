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Умная бытовая техника

31.05.2019 20:37

Обмен данными между различными бытовыми приборами обеспечивает возможность значительного усовершенствования их функционала. Кроме того, пользовтели иеют возможность управлять ими на расстоянии, используя программы, хранящиеся в памяти устройств и обновляющиеся через интернет.

Разновидности умной бытовой техники

Количество разновидностей бытовых приборов, относящихся к категории умных, весьма велико. В число наиболее популярных среди них входят следующие устройства:

  • Духовые шкафы. Они способны использовать электронный банк кулинарных рецептов, количество которых в памяти прибора достигает ста, а на сервере производителя не имеет ограничений.
  • Холодильники. Они позволяют не только составлять перечень необходимых покупок и просматривать находящееся внутри содержимое, но и слушать музыку и смотреть фильмы.
  • Стиральные машины. Такая техника способна оказывать активную помощь при стирке, к примеру, рекомендуя способы выведения пятен и избавления от загрязнений на одежде и белье, а также давая советы по выбору наиболее подходящего моющего средства.
  • Основанная в 2010 году китайская компания Xiaomi предлагает платформу для умного дома, очистители воздуха, сенсоры для наблюдения и открывания окон, видеокамеру. Тут https://xi.express/catalog/bytovaya_tekhnika/ можно выбрать и купить технику Xiaomi

Основные преимущества умной бытовой техники

Среди множества достоинств, присущих умной технике, особого внимания заслуживают возможности использования ресурсов глобальной сети следующими способами:

  • Онлайн-банк данных. На вебсайте изготовителя имеется библиотека кулинарных рецептов, программ мойки посуды, стирки одежды и т. п.
  • Контроль на расстоянии. Владелец функционирующего прибора имеет возможность в любой момент времени узнать, к примеру, о состоянии приготавливаемого блюда или выяснить, какие продукты хранятся в холодильнике.
  • Диагностика. Устройства в автоматическом режиме передают в сервисную службу код ошибки, после чего ее сотрудник созванивается с владельцами и договаривается о способе решения возникшей проблемы.
  • Обновление ПО. Умные бытовые приборы способны скачивать усовершенствованные версии программ таким же образом, как это делается на обычном компьютере.
  • Голосовое управление. Владелец устройства отдает голосовую команду на смартфон, и она переводится специальным приложением на «машинный язык».
  • Обратная связь. Умная техника вместе с выводом сообщения на экран (к примеру, о завершении стирки) отправляет соответствующий сигнал на смартфон своего владельца.

При выборе умных бытовых приборов необходимо учитывать, что в настоящее время ведущие мировые производители преимущественно предлагают дорогостоящие решения, недоступные покупателям с ограниченным финансовыми возможностями. Однако в скором времени можно ожидать, что они начнут развивать категорию недорогих устройств, и тогда такая техника появится почти в каждом доме.

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