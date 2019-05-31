Умная бытовая техника

Обмен данными между различными бытовыми приборами обеспечивает возможность значительного усовершенствования их функционала. Кроме того, пользовтели иеют возможность управлять ими на расстоянии, используя программы, хранящиеся в памяти устройств и обновляющиеся через интернет.

Разновидности умной бытовой техники

Количество разновидностей бытовых приборов, относящихся к категории умных, весьма велико. В число наиболее популярных среди них входят следующие устройства:

Духовые шкафы. Они способны использовать электронный банк кулинарных рецептов, количество которых в памяти прибора достигает ста, а на сервере производителя не имеет ограничений.

Холодильники. Они позволяют не только составлять перечень необходимых покупок и просматривать находящееся внутри содержимое, но и слушать музыку и смотреть фильмы.

Стиральные машины. Такая техника способна оказывать активную помощь при стирке, к примеру, рекомендуя способы выведения пятен и избавления от загрязнений на одежде и белье, а также давая советы по выбору наиболее подходящего моющего средства.

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Основные преимущества умной бытовой техники

Среди множества достоинств, присущих умной технике, особого внимания заслуживают возможности использования ресурсов глобальной сети следующими способами:

Онлайн-банк данных. На вебсайте изготовителя имеется библиотека кулинарных рецептов, программ мойки посуды, стирки одежды и т. п.

Контроль на расстоянии. Владелец функционирующего прибора имеет возможность в любой момент времени узнать, к примеру, о состоянии приготавливаемого блюда или выяснить, какие продукты хранятся в холодильнике.

Диагностика. Устройства в автоматическом режиме передают в сервисную службу код ошибки, после чего ее сотрудник созванивается с владельцами и договаривается о способе решения возникшей проблемы.

Обновление ПО. Умные бытовые приборы способны скачивать усовершенствованные версии программ таким же образом, как это делается на обычном компьютере.

Голосовое управление. Владелец устройства отдает голосовую команду на смартфон, и она переводится специальным приложением на «машинный язык».

Обратная связь. Умная техника вместе с выводом сообщения на экран (к примеру, о завершении стирки) отправляет соответствующий сигнал на смартфон своего владельца.

При выборе умных бытовых приборов необходимо учитывать, что в настоящее время ведущие мировые производители преимущественно предлагают дорогостоящие решения, недоступные покупателям с ограниченным финансовыми возможностями. Однако в скором времени можно ожидать, что они начнут развивать категорию недорогих устройств, и тогда такая техника появится почти в каждом доме.