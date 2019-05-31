Умная бытовая техника

Умная бытовая техника31.05.2019 20:37
Обмен данными между различными бытовыми приборами обеспечивает возможность значительного усовершенствования их функционала. Кроме того, пользовтели иеют возможность управлять ими на расстоянии, используя программы, хранящиеся в памяти устройств и обновляющиеся через интернет.
Разновидности умной бытовой техники
Количество разновидностей бытовых приборов, относящихся к категории умных, весьма велико. В число наиболее популярных среди них входят следующие устройства:
- Духовые шкафы. Они способны использовать электронный банк кулинарных рецептов, количество которых в памяти прибора достигает ста, а на сервере производителя не имеет ограничений.
- Холодильники. Они позволяют не только составлять перечень необходимых покупок и просматривать находящееся внутри содержимое, но и слушать музыку и смотреть фильмы.
- Стиральные машины. Такая техника способна оказывать активную помощь при стирке, к примеру, рекомендуя способы выведения пятен и избавления от загрязнений на одежде и белье, а также давая советы по выбору наиболее подходящего моющего средства.
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Основные преимущества умной бытовой техники
Среди множества достоинств, присущих умной технике, особого внимания заслуживают возможности использования ресурсов глобальной сети следующими способами:
- Онлайн-банк данных. На вебсайте изготовителя имеется библиотека кулинарных рецептов, программ мойки посуды, стирки одежды и т. п.
- Контроль на расстоянии. Владелец функционирующего прибора имеет возможность в любой момент времени узнать, к примеру, о состоянии приготавливаемого блюда или выяснить, какие продукты хранятся в холодильнике.
- Диагностика. Устройства в автоматическом режиме передают в сервисную службу код ошибки, после чего ее сотрудник созванивается с владельцами и договаривается о способе решения возникшей проблемы.
- Обновление ПО. Умные бытовые приборы способны скачивать усовершенствованные версии программ таким же образом, как это делается на обычном компьютере.
- Голосовое управление. Владелец устройства отдает голосовую команду на смартфон, и она переводится специальным приложением на «машинный язык».
- Обратная связь. Умная техника вместе с выводом сообщения на экран (к примеру, о завершении стирки) отправляет соответствующий сигнал на смартфон своего владельца.
При выборе умных бытовых приборов необходимо учитывать, что в настоящее время ведущие мировые производители преимущественно предлагают дорогостоящие решения, недоступные покупателям с ограниченным финансовыми возможностями. Однако в скором времени можно ожидать, что они начнут развивать категорию недорогих устройств, и тогда такая техника появится почти в каждом доме.
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