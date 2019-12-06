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Колонка эксперта

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Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Торга на рынке металлов: отличная возможность заработать

06.12.2019 13:57

Честный труд на заводе приносит людям все меньше денег, радости и перспектив. Были времена, когда все стройными рядами шагали на производство, отмечались на проходной, посещали в обеденный перерыв столовую и были полностью довольным своей жизнью. Сегодня все поменялось до неузнаваемости – любая обычная работа чаще всего не покрывает нужд человека в самом элементарном, чтобы держаться на плаву и кормить семью приходится работать на двух и больше зарплатах. Есть ли выход из этого замкнутого круга беспрерывной работы или можно обустроить свои дела по другому?

Вариантов зарабатывать деньги достаточно много, но не все они одинаково легки. Кто-то выбирает самый простой путь – отправляется в онлайн-казино или на спортивные ставки, надеясь, что ему улыбнется фортуна и получится выиграть миллион. Обычно ничего подобного не происходит. Кто-то пытается заняться бизнесом, но это очень тяжелый и трудоемкий путь, который заставляет человека терять нервы, здоровье, впутываться в неприятности. Есть и такие граждане, которые просто регистрируются на Форекс бирже и начинают зарабатывать, торгую валютами и ценными металлами. Это очень интересный вариант дохода, не требующий больших усилий, но реально предоставляющий возможность поправить свое финансовое положение.

Торги металлами – как начать получать выгоду

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