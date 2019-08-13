Тонкие клиенты: отличное решение для современного офиса

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13 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Тонкие клиенты: отличное решение для современного офиса

13.08.2019 16:05

Любой бизнес сегодня практически обязательно сталкивается с необходимостью использовать компьютеры. Неважно, чем вы занимаетесь, продажами, недвижимостью, предоставляете услуги в сфере медицины – в любой случае необходимо вести учет своих дел, готовить документы для отчетов перед налоговой, использовать специализированное ПО для оптимизации рабочего процесса. Все это требует наличия полноценного офиса с подготовленными сотрудниками.

Но любые вычислительные мощности имеют один большой недостаток: они стремительно устаревают и не способны выполнять актуальные задачи без апгрейда. А обновление оборудование – это очень дорогое удовольствие, на которое готов далеко не каждый предприниматель. Как же быть, если вы нуждаетесь в хороших вычислительных машинах, но желательно не за такие большие деньги, которые за них просят? Выход есть – перевод офиса на тонкие клиенты!

Что это такое

Тонкие клиенты (терминальный сервер), или по-английски «thin client» — это мощные компьютеры, которые позволяют подключаться к ним любым пользователям удаленно и использовать их возможности. Сервер имеет хороший процессор, оперативную память и другие узлы, здесь используются только самые качественные и лучшие компоненты, купить которые для отдельного офиса может быть просто неподъемной задачей в плане финансов. Пользователи системы подключаются к тонким клиентам и могут использовать все их возможности со своего ПК, неважно, какого года он выпуска и насколько мощная в нем начинка.

Такая технология несет в себе массу преимуществ, получить которые можно только если вы правильно сделали выбор тонкого клиента. Какие выгодны несут тонкие клиенты для Вашего бизнеса? – вот только некоторые из них:

  • ТОНК технологии позволяют использовать мощные современные вычислительные возможности без вложения в это больших финансовых средств;
  • Высокий уровень защищенности обрабатываемой информации, риски инсайдерских взломов здесь существенно уменьшаются;
  • Стоимость оплаты подобной услуги достаточно низкая и уж точно дешевле, чем покупка даже одного современного компьютера, не говоря о нескольких.

Также используя ТОНК Вы полностью снимаете с себя и своего персонала заботу о покупке и установке ПО, настройке работы системы, администрировании.

Обязательно обратите внимание на данную возможность. Вполне вероятно, что она позволит выйти Вашему бизнесу на новый уровень.

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