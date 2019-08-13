Тонкие клиенты: отличное решение для современного офиса

Любой бизнес сегодня практически обязательно сталкивается с необходимостью использовать компьютеры. Неважно, чем вы занимаетесь, продажами, недвижимостью, предоставляете услуги в сфере медицины – в любой случае необходимо вести учет своих дел, готовить документы для отчетов перед налоговой, использовать специализированное ПО для оптимизации рабочего процесса. Все это требует наличия полноценного офиса с подготовленными сотрудниками.

Но любые вычислительные мощности имеют один большой недостаток: они стремительно устаревают и не способны выполнять актуальные задачи без апгрейда. А обновление оборудование – это очень дорогое удовольствие, на которое готов далеко не каждый предприниматель. Как же быть, если вы нуждаетесь в хороших вычислительных машинах, но желательно не за такие большие деньги, которые за них просят? Выход есть – перевод офиса на тонкие клиенты!

Что это такое

Тонкие клиенты (терминальный сервер), или по-английски «thin client» — это мощные компьютеры, которые позволяют подключаться к ним любым пользователям удаленно и использовать их возможности. Сервер имеет хороший процессор, оперативную память и другие узлы, здесь используются только самые качественные и лучшие компоненты, купить которые для отдельного офиса может быть просто неподъемной задачей в плане финансов. Пользователи системы подключаются к тонким клиентам и могут использовать все их возможности со своего ПК, неважно, какого года он выпуска и насколько мощная в нем начинка.

Такая технология несет в себе массу преимуществ, получить которые можно только если вы правильно сделали выбор тонкого клиента. Какие выгодны несут тонкие клиенты для Вашего бизнеса? – вот только некоторые из них:

ТОНК технологии позволяют использовать мощные современные вычислительные возможности без вложения в это больших финансовых средств;

Высокий уровень защищенности обрабатываемой информации, риски инсайдерских взломов здесь существенно уменьшаются;

Стоимость оплаты подобной услуги достаточно низкая и уж точно дешевле, чем покупка даже одного современного компьютера, не говоря о нескольких.

Также используя ТОНК Вы полностью снимаете с себя и своего персонала заботу о покупке и установке ПО, настройке работы системы, администрировании.

Обязательно обратите внимание на данную возможность. Вполне вероятно, что она позволит выйти Вашему бизнесу на новый уровень.