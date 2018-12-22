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Стоечные серверы Cisco – ценность высоких технологий

22.12.2018 22:48

Компания Cisco является успешным поставщиком высокопроизводительного серверного оборудования. В марте 2018 года она представила новую модель стоечного сервера Ciscoucs c480 m5, направленную на упрощение работы, от сбора и анализа данных до вывода результатов обработки. Устройство представляет собой платформу, оснащенную множеством функций. Наблюдается усовершенствование функциональности на границе сетевой конфигурации, а также в поддержке прикладных архитектур следующих поколений.

Преимущества стоечного сервера Cisco UCS C480 M5

Установка относится к типу оборудования, решающего корпоративные задачи. Отличается высшими показателями в области вычислений,с эффективностью системыпо вводу-выводу данных. Благодаря таким характеристикам стоечные сервер способен обеспечить:

  • высокий уровень производительности, когда осуществляется обработка базы данных в оперативной памяти;
  • поддержку процедуры виртуализации;
  • возможность взаимодействия с аналитическими компонентами, если подразумеваются расширенные объемы информации;
  • поддержку инфраструктуры виртуальной рабочей среды.

Корпус стоечного сервера выполнен из материала, устойчивого к негативной окружающей среде, повышенной запыленности и влажности. Следовательно, оборудование можно монтировать в любое помещение компании, и не бояться о его скорейшей порче. Система охлаждения помогает исключить перегрев устройств, что влияет на долговечность.

Особенности стоечного сервера Cisco UCS C480 M5

Платформа оснащается двумя или четырьмя процессорами на базе Intel Xeon Scalable. Каждый процессор обладает 28 рабочими ядрами. Оперативная память DDR4, с последующим наращиванием до 6Тб. Масштабирование компонентов является необходимым фактором для обеспечения фирмы нужными ресурсами. При этом, нарост комплектующих не влияет на последующие затраты электрической сети.

Серверное оборудование от производителя Cisco – это продукт, где сочетаются ценности к высоким технологиям, и безупречного интеллекта. Сервер отлично экономит количество затрачиваемой электроэнергии, и направляет ее на выполнение текущих объемов работы. Также организации, имеющие в наличие такой тип оборудования, способны сэкономить денежные средства, и потратить их на более выгодное дело.

Обработка информации производится быстро, и надежно сохраняется в нужных файлах. При необходимости, человек пользуется данными в любое время. Простота настроек и дистанционное управление облегчает работу специалистов, и повышает производительность компаний.

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