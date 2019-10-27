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27 ноября : воскресенье

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Спутниковый интернет от компании AltegroSky

27.10.2019 19:09

Подобрать качественный и высокоскоростной интернет для быстрого доступа к новостям, учебным, развлекательным порталам довольно сложно. Особенно, если речь идет о спутниковом доступе ко всемирной паутине. Именно на это сделала упор компания AltegroSky, занимающаяся разработкой, продажей и установкой аппаратуры для приема и передачи данных по спутниковым каналам. В основу наработок легла инновационная VSAT-технология, позволяющая без проблем общаться в Skype, соцсетях, применять мессенджеры и прочие сервисы, проводить видео и аудио конференции.

Особенности и плюсы интернета от провайдера AltegroSky

Спутниковый интернет от оператора AltegroSky полностью соответствует современным потребительским требованиям и продвинутым коммуникационным технологиям. Подключив понравившийся пакет, каждый пользователь получает стабильный личный доступ к всемирной паутине с ПК, возможность связываться с сотрудниками компании для консультации.

К прочим достоинствам интернет от оператора AltegroSky стоит отнести:

  1. Стабильный доступ к интернету в отдаленных регионах для обеспечения комфортной загородной жизни.
  2. Беспрерывное общение, возможность обучения и работы после установки спутникового оборудования на дачном участке, в загородном коттедже, частном доме, городской квартире.
  3. Независимости от наземных коммуникаций и инфраструктуры, высокая скорость интернета.
  4. Доступность оборудования, разнообразие спутниковых решений, тарифных планов, включая тестовый режим совершенно бесплатно.

Главная цель провайдера – обеспечение надежной работы с IP-сервисами, которые состоят из передачи голосовых сообщений, видеосвязи, отсылки данных, документов и т.д. Это позволяет оптимизировать управление.

Применяющиеся технологии

В сети провайдера AltegroSky применяются технологии, обеспечивающие корректную обработку всех видов IP-протоколов. Это предоставляет каждому пользователю возможность работать с любыми требуемыми приложениями и программами. К числу таковых стоит отнести стабильный доступ к поисковым системам и сайтам, электронной почте, обменным сервисам, порталам для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми сообщения и видео. Помимо этого, каждый пользователь без проблем сможет загружать видеоролики, смотреть фильмы, скачивать аудиозаписи, использовать биржевые онлайн-сервисы и пр.

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