Софосбувир для лечения гепатита С: какого производителя выбрать

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.03 EUR/RUB: 69.03 BTC/USD: 7421.21

30 : понедельник

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

Софосбувир для лечения гепатита С: какого производителя выбрать

30.12.2019 07:13

Гепатит С – распространенное заболевание, которое существенно ограничивает человека в повседневной жизнедеятельности. По неофициальным данным, в России людей с данной проблемой около 5-6 миллионов. Заполучить болезнь порой бывает очень просто, но вот лечить ее тяжело, дорого и долго. Конечно, шансы на полное выздоровление есть всегда и не стоит опускать руки в борьбе за право нормально жить, но что касается финансовой нагрузки на семейный бюджет, то здесь все достаточно тяжело. Дорогие американские и европейские препараты стоят целое состояние, обычный человек не может найти такие средства. Приходится искать альтернативы, и очень хорошо что они есть. Яркий пример – препарат дженерик Софосбувир, который практически полностью копирует состав дорогих лекарств, при этом стоит намного дешевле.

Чаще всего дженерики выпускают индийские производители. Подробную информацию о препарате Софосбувир можно найти на сайте https://софосбувир-купить.рф, где представлено много актуальной информации. Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, каким производителям лекарства лучше доверить свое здоровье. Несколько крупных компаний выпускает Софосбувир на мировой рынок, в их продукции есть некоторые отличия, которые стоит знать.

Софосбувир от Natco

Компания Natco работает на территории Индии с 1981 года и выпускает широкий перечень лекарств против вирусов разного рода. Именно эта фирма стала первым производителем рассматриваемого средства против гепатита С, получив оригинальные рецепты от создателя средства Gilead. Важная особенность препаратов, который выпускает Natco – доступная для типичного человека стоимость, которую может осилить практически каждый.

Zydus

Еще одна индийская фирма, выпускающая Софосбувир. Данная фармацевтическая корпорация имеет целых 9 заводов, которые выпускают качественные лекарства европейского и американского уровня. С помощью продуктов Zydus многие люди на всей планете получили возможность лечить опасные вирусные заболевания без чрезмерной нагрузки на кошелек. Правда, фирма получила лицензию на выпуск дженериков только в 2015 году, но это не мешает ей стремительно развиваться в данном направлении.

Hetero LTD

Еще один индийский производитель, который имеет разрешение от самих Gilead выпускать препараты против гепатита С. Лекарства Hetero LTD также достойны внимания благодаря взвешенной стоимости и эффективности в борьбе с болезнями.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги