Софосбувир для лечения гепатита С: какого производителя выбрать

Гепатит С – распространенное заболевание, которое существенно ограничивает человека в повседневной жизнедеятельности. По неофициальным данным, в России людей с данной проблемой около 5-6 миллионов. Заполучить болезнь порой бывает очень просто, но вот лечить ее тяжело, дорого и долго. Конечно, шансы на полное выздоровление есть всегда и не стоит опускать руки в борьбе за право нормально жить, но что касается финансовой нагрузки на семейный бюджет, то здесь все достаточно тяжело. Дорогие американские и европейские препараты стоят целое состояние, обычный человек не может найти такие средства. Приходится искать альтернативы, и очень хорошо что они есть. Яркий пример – препарат дженерик Софосбувир, который практически полностью копирует состав дорогих лекарств, при этом стоит намного дешевле.

Чаще всего дженерики выпускают индийские производители. Подробную информацию о препарате Софосбувир можно найти на сайте https://софосбувир-купить.рф, где представлено много актуальной информации. Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, каким производителям лекарства лучше доверить свое здоровье. Несколько крупных компаний выпускает Софосбувир на мировой рынок, в их продукции есть некоторые отличия, которые стоит знать.

Софосбувир от Natco

Компания Natco работает на территории Индии с 1981 года и выпускает широкий перечень лекарств против вирусов разного рода. Именно эта фирма стала первым производителем рассматриваемого средства против гепатита С, получив оригинальные рецепты от создателя средства Gilead. Важная особенность препаратов, который выпускает Natco – доступная для типичного человека стоимость, которую может осилить практически каждый.

Zydus

Еще одна индийская фирма, выпускающая Софосбувир. Данная фармацевтическая корпорация имеет целых 9 заводов, которые выпускают качественные лекарства европейского и американского уровня. С помощью продуктов Zydus многие люди на всей планете получили возможность лечить опасные вирусные заболевания без чрезмерной нагрузки на кошелек. Правда, фирма получила лицензию на выпуск дженериков только в 2015 году, но это не мешает ей стремительно развиваться в данном направлении.

Hetero LTD

Еще один индийский производитель, который имеет разрешение от самих Gilead выпускать препараты против гепатита С. Лекарства Hetero LTD также достойны внимания благодаря взвешенной стоимости и эффективности в борьбе с болезнями.