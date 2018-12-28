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Смартфон с хорошей камерой. На что обращать внимание при выборе

28.12.2018 14:09

При отправлении в путешествие люди хотят запечатлеть самые лучшие моменты на фото или записать видеоролики. Только вот в последнее время тенденция такая, что для этих целей они всё чаще отдают предпочтение смартфонам, чем фотоаппаратам и видеокамерам. И это вполне понятно, потому что современные модели оснащаются приличными камерами для качественной съёмки. К тому же телефон всегда под рукой, что немаловажно.

Поэтому, отправляясь в путешествие, обязательно захватите с собой смартфон с хорошей камерой. Лучшие туры в Кению можно найти на сайте tourboss.ru. Здесь представлены, как бюджетные, так и групповые поездки, проходящие на микроавтобусах или внедорожниках с авиаперелётами между национальными парками. Это позволит посетить самые далёкие уголки Кении.

Если в наличии нет смартфона с вменяемой камерой — не проблема, его можно купить. Только для этого нужно знать, на что обращать внимание. Конечно, не последнюю роль играет производитель. И правда, бренд многое значит в мире электроники. Потому что именитая компания вряд ли оснастит свой девайс некачественной камерой. На что еще обратить внимание, выбирая устройство с хорошей камерой?

Процессор. Именно он отвечает за скорость обработки снимка, после получения сигнала с фотокамеры. Если даже матрица будет высшего качества, то слабый процессор может не справиться с обработкой полученных данных. Относить это как к фото, так и видео.

Мегапиксели. Многие покупатели, выбирая смартфон с хорошей камерой, гонятся именно за этим показателем. В принципе, это не совсем правильно. Так как качество снимков будет больше зависеть от качества оптики и многих других параметров.

Интерполяция. Не все современные производители смартфонов наделяют свои устройства возможностью увеличения разрешения. Это когда осуществляется снимок в более низком разрешении, после чего на программном уровне увеличивается до больших значений. Только вот на качестве это никак не отражается.

Программное обеспечение. Софт, обрабатывающий изображение, также немаловажен. Ведь именно с его помощью осуществляется обработка изображения и его передача на дисплей. Именно оно формирует цветопередачу, отвечает за шумы, стабилизирует картинку, предоставляет возможность использовать разные режимы съёмки.

Матрица. Значение имеет тип и размер матрицы. Так как сначала она захватывает изображение, а после передает процессору.

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