Серверное решение Dell EMC PowerEdge R740 – идеальное решение для оптимизации производственных задач

Компания Dell за длительный срок своего существования (основана в 1984 году) наработала значительный опыт в области производства, продаж и сервисного обслуживания компьютерной и бытовой техники. Этот бренд производит персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, сетевое оборудование и многое другое вплоть до MP3-плееров и видеокамер.

Особенно выделяются среди продуктов фирмы стоечные сервера. Оригинальным решением стала модель Dell R740.

Данный продукт нужен тем производствам, которые желают проводить коммерческую деятельность в оптимизированном цифровом пространстве.

Особенности платформы:

2 процессора Intel Xeon;

исполнение 2 U;

изделие адаптировано для новейших приложений с высокими требованиями;

применяются графические процессоры большой мощности;

подсистема хранения информационных данных особенно гибкая, ее можно оптимизировать для любых задач;

есть возможность перевести в автоматический режим множество однотипных задач;

можно настроить доступ к серверу через мобильное устройство.

Однако это далеко не все возможности нового оборудования. У него есть модернизированные средства безопасности PowerEdge. Они надежно защитят устройство от взломов и утечек данных.

Основные плюсы сервера:

он отлично взаимодействует с большим количеством приложений;

идет поддержка 16 накопителей 2,5″ или 8 накопителей 3,5″ и iDRAC9, что очень удобно;

возможность проводить масштабирование VDI с тремя графическими процессорами, которые поддерживают на 50 процентов больше пользователей по сравнению с предыдущей версией;

можно освободить место в стойке за счет внутренних твердотельных накопителей M.2.

Данное решение компании Dell значительно упрощает жизнь пользователям серверов. Техника устойчива к перегрузкам, температурным перепадам. Она обладает стойкостью к поломкам, имеет длительный срок эксплуатации, даже при максимальной загрузке.

Кроме того, изделие не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека. При его производстве учтены все общемировые стандарты и нормы.

Применение мощных и производительных процессоров Intel Xeon дает возможность оптимизировать многие текущие задачи, спектр которых теперь намного шире. Разработчикам агрегата удалось добиться значительного увеличения быстродействия при работе с большим количеством современных нагрузок. Эта техника имеет прекрасные технические и эксплуатационные характеристики.