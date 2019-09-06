Серверное решение Dell EMC PowerEdge R740 – идеальное решение для оптимизации производственных задач

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Серверное решение Dell EMC PowerEdge R740 – идеальное решение для оптимизации производственных задач

06.09.2019 15:08

Компания Dell за длительный срок своего существования (основана в 1984 году) наработала значительный опыт в области производства, продаж и сервисного обслуживания компьютерной и бытовой техники. Этот бренд производит персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, сетевое оборудование и многое другое вплоть до MP3-плееров и видеокамер.

Особенно выделяются среди продуктов фирмы стоечные сервера. Оригинальным решением стала модель Dell R740.

Данный продукт нужен тем производствам, которые желают проводить коммерческую деятельность в оптимизированном цифровом пространстве.

Особенности платформы:

  • 2 процессора Intel Xeon;
  • исполнение 2 U;
  • изделие адаптировано для новейших приложений с высокими требованиями;
  • применяются графические процессоры большой мощности;
  • подсистема хранения информационных данных особенно гибкая, ее можно оптимизировать для любых задач;
  • есть возможность перевести в автоматический режим множество однотипных задач;
  • можно настроить доступ к серверу через мобильное устройство.

Однако это далеко не все возможности нового оборудования. У него есть модернизированные средства безопасности PowerEdge. Они надежно защитят устройство от взломов и утечек данных.

Основные плюсы сервера:

  • он отлично взаимодействует с большим количеством приложений;
  • идет поддержка 16 накопителей 2,5″ или 8 накопителей 3,5″ и iDRAC9, что очень удобно;
  • возможность проводить масштабирование VDI с тремя графическими процессорами, которые поддерживают на 50 процентов больше пользователей по сравнению с предыдущей версией;
  • можно освободить место в стойке за счет внутренних твердотельных накопителей M.2.

Данное решение компании Dell значительно упрощает жизнь пользователям серверов. Техника устойчива к перегрузкам, температурным перепадам. Она обладает стойкостью к поломкам, имеет длительный срок эксплуатации, даже при максимальной загрузке.

Кроме того, изделие не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека. При его производстве учтены все общемировые стандарты и нормы.

Применение мощных и производительных процессоров Intel Xeon дает возможность оптимизировать многие текущие задачи, спектр которых теперь намного шире. Разработчикам агрегата удалось добиться значительного увеличения быстродействия при работе с большим количеством современных нагрузок. Эта техника имеет прекрасные технические и эксплуатационные характеристики.

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