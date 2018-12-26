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Самые ожидаемые смартфоны 2019 года

26.12.2018 20:17

Непрерывный технический прогресс заставляет производителей смартфонов предлагать потребителям все более продвинутые гаджеты, позволяющие им выполнять операции, о которых всего несколько лет назад нельзя было и мечтать. Среди изделий, которые появятся на рынке в 2019 году, есть несколько, наиболее ожидаемых покупателями. Они описаны ниже.

Наиболее ожидаемые потребителями смартфоны 2019 года

Продажа смартфонов, входящих в приведенный ниже краткий перечень, должна с высокой вероятностью начаться в первом полугодии 2019 года. Их характеристики позволяют рассчитывать на высокий покупательский спрос.

  • Samsung Galaxy S10 иS10 Plus. В связи с относительно небольшим объемом продаж «девятой галактики» южнокорейский производитель смартфонов приложит максимум усилий для обеспечения успеха следующей модели своей линейки. Для этого гаджет будет оснащен встроенным в экран биометрическим сенсором и усовершенствованной тройной камерой, а также оформлен с использованием «безрамочного» дизайна.
  • Huawei P30 иP30 Plus. Этот китайский производитель давно занял лидирующие позиции в плане мобильной фотосъемки. Он не стремится максимально увеличить разрешение дисплея, вместо того делая ставку на камеры. Весьма вероятно, что модели Huawei P30 и P30 Plus будут оснащены тройными камерами с оптикой от Leica и двойными фронтальными камерами, позволяющими выполнять 3D-сканирование лица.
  • LG G8 ThinQ. Южнокорейский производитель LG Electronics, прежде находившийся в авангарде технического прогресса, стал сдавать свои позиции в последние годы. Выпуск модели LG G8 ThinQ, имеющей ряд особенностей, отсутствующих у конкурирующих девайсов, может изменить ситуацию. Ожидается, что она будет иметь особо вытянутый экран с соотношением сторон девять к двадцати и разрешением 4K+, который займет как минимум 95% доступного пространства. Устройство также будет оснащено двойной фронтальной камерой и иметь защиту по стандартам MIL-STD-810G и IP68.

Важнейшие особенности новых смартфонов

В число ключевых фишек, на которые будут упирать производители смартфонов в 2019 году, входят следующие особенности:

  • поддержка 5G-сетей со скоростью загрузки данных до пяти Гбит/c;
  • использование искусственного интеллекта;
  • использование флешек UFS 3.0 и модулей оперативной памяти LPDDR5;
  • полная безрамочность;
  • улучшение автономности;
  • появление моделей с гибкими дисплеями.

Таким образом, смартфоны, появление которых ожидается в 2019 году, обещают существенно «поумнеть», причем не только благодаря увеличению скорости передачи данных и общей производительности. Потребителей ожидает много интересного, и теперь им осталось лишь выделить из своих бюджетов суммы, достаточные для приобретения новинок.

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