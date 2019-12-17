С какими проблемами можно столкнуться при ремонте iPhone 8 и iPhone 8 Plus?

Основные неисправности гаджетов связаны с разбитым экраном и повреждением задней стеклянной панели. И хотя производитель периодически проводит «работу над ошибками», аппараты продолжают огорчать своих собственников поломками или заводским браком.

Основные поломки гаджетов

Несмотря на свой привлекательный вид, задняя крышка смартфона сильно подвержена механическим повреждениям. Ее замена обойдется недешево, поскольку вызывает определенные трудности из-за особенного расположения деталей в корпусе. Часто пользователи обращают внимание на неплотно прилегающий экран. Если нажать на него (особенно в верхней части), можно услышать характерный щелчок, поэтому при покупке гаджет нужно тестировать.

Еще одна известная неисправность – быстрое вздутие аккумуляторной батареи. Поломка возникает самопроизвольно и приводит к деформации дисплея или других частей корпуса. Она обычно вызвана попаданием влаги, которая приводит к скоплению газов в аккумуляторе. Представители Apple осведомлены о проблеме и в настоящее время работают над ее решением.

Некоторые пользователи жалуются на низкое качество звука при разговоре, появление треска и посторонних шумов. Поскольку неисправность возникает только при применении аудио-звонков и не беспокоит при использовании гарнитуры, можно понять, что она не связана с механическим повреждением. По утверждению производителя, проблема кроется в сбоях программного обеспечения и будет устранена с выходом обновления iOS.

Любые поломки iPhone 8 требуют грамотного ремонта, который можно выполнить только в официальном сервисном центре Apple. Специалисты проводят профессиональную диагностику аппарата и устраняют неполадки на высоком качественном уровне.

Проблемы при ремонте iPhone

Все виды ремонтных работ, связанные с задней панелью или экраном, нуждаются в предварительном изучении особенностей гаджета. Чтобы полностью устранить неисправности, мастера сервисных центров покупают и выполняют разборку нескольких новых Айфонов, поэтому при обращении пользователей уже знают основные проблемы и пути их решения.

Важно отметить, что конструкция восьмой серии значительно отличается от более ранних моделей, поэтому при восстановлении есть большой риск повредить отдельные компоненты. Если доверить ремонт дилетанту или пытаться провести его самостоятельно, это может повлечь за собой ряд неприятностей:

разбитие дисплея при его демонтаже;

повреждение аккумулятора, замена которого обойдется в немалые деньги;

разрыв шлейфа дисплея или беспроводной зарядки.

Кроме того, при непрофессиональном ремонте можно повредить плату, а ее замена выльется в стоимость нового гаджета. Поэтому в случае любых неисправностей нужно пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров, которые имеют достаточный опыт и специальное оборудование для устранения неполадок.