Rodos 10N din – Ethernet-девайс для «умного дома»

Никогда не считал себя сторонником технического прогресса, но, когда жена стала сгорать от зависти от «умного дома» подруги, решил «повыпендриваться» и пообещал сделать лучше и своими руками. Через полгода напоминаний моей благоверной, пришлось свое обещание выполнять.

В Интернете множество устройств для автоматизации дома, но все они узкоспециализированные и дорогие. Тем не менее, кто ищет, тот всегда найдет. Наткнулся на сайт, где продавались вполне приемлемые по цене устройства на din рейку из России под общим брендом Родос 10 (Rodos 10) https://silines.ru/rodos-10n-din. По сути, это с виду обычное реле на din рейку, купить которое предлагали по цене, намного меньше даже чем на китайских аналогах Алиэкспресса. Они имеют все необходимое, чтобы замкнуть контакты любого электроприбора в доме через Интернет. Заказал их для начала десяток. Изначально думал, что к каждому устройству можно подключить только по одному прибору, оказалось, что по четыре. Что ж, запас разъемов никогда не помешает. Кстати, на сайте у производителя https://silines.ru немало интересных и достаточно полезных устройств для автоматизации повседневной жизни, и не только.

Через пять с половиной дней после заказа пришла посылка с такими коробочками.

Ширина устройства 69 мм, длина – 86 мм, высота – 58. Весит оно 130 г. В общем, на стандартную рейку выключатель Rodos садится идеально и не требует дополнительных приспособлений для крепления.

Назначение контактов

С первого взгляда становится немного не по себе от наличия огромного количества контактов. Появляется реальный страх запутаться в них. Но чтобы разобраться мне хватило пары минут прочтения инструкции.

Разъем для подключения блока питания. Разъемы, к которым необходимо подключать коммутируемые линии. RJ- 45-разъем необходим для того, чтобы подключиться к сети через кабель. Светодиоды, сигнализирующие о различных режимах работы устройства. Светодиоды, указывающие состояние каналов (включены или выключены. «Reset» – кнопка, позволяющая обнулить результаты настроек в одно касание.

Родос-10: принцип работы

После того как на реле поступает электричество, оно может быть во включенном, выключенном состоянии или «запоминать» расположение силовых контактов до обесточивания. К компьютерной сети реле подключается при помощи стандартного Ethernet 10BaseT. При этом производитель ограничивает возможную длину до 100 метров. В принципе, этого достаточно для подключения всех девайсов даже в большом доме.

Когда контакты находятся под напряжением, об этом сигнализируют соответствующие светодиоды. Еще один – «моргает» примерно 2 раза в секунду. Это означает, что есть связь с Интернетом. Если надо быстро сбросить настройки, достаточно нажать и подержать кнопку «RESET».

Варианты управления Rodos-10 din

После физического подключения к компьютеру я стал разбираться в настройках. Вот тут я понял, насколько теперь расширены мои возможности. При помощи девайса, оказывается, можно сделать практически все, о чем еще лет десять назад мы не могли и мечтать. К примеру, можно удаленно, находясь на работе, включать свет и насос в аквариуме, кондиционер, чтобы он установил в комнатах нужную температуру, включать светильники и обогреватели. В общем, почувствовать себя настоящим хозяином с неограниченными возможностями управления на расстоянии.

Управление при помощи обычной веб-страницы

Разработчики https://silines.ru заложили возможность дистанционного управления бытовой техники тремя способами. Наиболее простой – через встроенную Web-страницу. Выглядит вот так:

Страница поддерживается любыми браузерами. Чтобы на нее попасть, нужно ввести IP-адрес. (обычно стандартным является 192.168.1.20). Система автоматом перекидывает на главную. Там можно увидеть нынешнее состояние дел. В дальнейшем, чтобы не запутаться, важно помнить, что с любого места можно снова попасть сюда, нажав «Main» слева вверху.

Настройки предсказуемо находятся в разделе «Setup». Потребуется ввести логин и пароль. По умолчанию и то и другое – «admin». Для нормальной работы потребуется включить Javascript. Это на старых версиях браузеров. Во всех известных мне новых при установке они подключаются автоматически.

«Relay control» здесь можно управлять при помощи виртуальных кнопок – set, off и on. Остановлюсь здесь на описании подробностей.

При нажатии off канал выключен. Общий контакт (N.O.) и нормально замкнутый (COM) находятся в замкнутом состоянии. При нажатии на on замыкаются общий (N.O.) и нормально разомкнутый (COM) контакты/ Нажатие на SET приводит к включению канала, который работает одну секунду и вновь отключается. Само собой, при каждом срабатывании контактов загораются нужные светодиоды.

Управление напрямую с использованием HTTP-запросов с возможностью автоматизации процессов

Чтобы начать управлять таким образом, не обязательно быть программистом. Существует немало готовых скриптов, которыми делятся сами разработчики на своем сайте. А если один вечер посидеть и немного разобраться, вскоре можно создавать новые команды самостоятельно. Вот как это выглядит на экране:

К примеру, можно контролировать выполнение команд с помощью операнда pstat. Для этого нужно направить скрипт:

Адрес http://[IP адрес устройства]/.xml

Если все набрано верно, то на черном экране появится следующая информация:

Управление с применением UDP-протокола

Подобный метод очень похож на вышеуказанный метод, но с моей точки зрения он удобнее, потому что приходится работать в привычной оконной среде. Для этого используeтся программа под названием Hercules.

Дополнительные настройки подключения

Так как управление реле через Интернет возможно только при включенном компьютере, мне пришлось приспособить для этого старый ноутбук. С ним пришлось немного повозиться, так как после замены видеокарты пришлось заново устанавливать не совсем лицензионные версии Windows. Это привело к сбою драйверов. Пришлось с десятой версии переходит на седьмую, а потом плавно остановиться на XP. Несмотря на то, что я знатно намучался с «дровами», само реле Rodos 10 din, прекрасно подходит ко всем версиям «оконной» операционки. Разработчики также гарантируют прекрасную работоспособность на linux и Unix-системах, но в такие дебри я не углублялся. На всякий случай расскажу, как правильно произвести настройку на всех типах «мелкософтной» Виндовс.

Для 10 версии Windows

Приступать к настройке нужно только после того, как устройство соединено с системным блоком кабелем. В большинстве случаев устройство имеет адрес, находящийся в свободном диапазоне. Если нет, тогда потребуется посредством вызова меню Пуск и через него Центра управления сетями и общим доступом попасть в Изменение параметров адаптера. После этого необходимо записать имя соединения в . через Свойства установить IP версии 4 (TCP/IPv4), маска подсети – 255.255.255, IP адрес 192.168.1.230.

В итоге все должно получиться так:

Для 7 версии Windows

Здесь также ничего не требуется настраивать если повезет и адрес подключаемого RODOS будет находиться в свободном диапазоне. В противном случае, после подключения устройства нужно снова войти в Центр управления сетями и общим доступом через Пуск. После этого нужно кликнуть мышью на Изменение параметров адаптера в подключение по локальной сети вписать название соединение, а потом также в свойствах протокола интернет-версии записать маску подсети 255.255.255.0 и IP адрес 192.168.1.23. перед тем, как менять свойства протокола (TCP/IPv4) желательно запомнить расположение всех галочек, а лучше – сделать на всякий случай скриншот.

Не стоит пугаться, если временно пропадет Интернет. Именно для этого и нужен скриншот, чтобы после наладки вернуть все настройки на место.

Для версии Windows XP

Опять же, в большинстве случаев чаще всего IP-адрес лежит в свободном диапазоне, поэтому особых настроек не требуется, но для уверенности можно посмотреть, чтобы все настройки были такими, как указано на скриншоте снизу.

Поначалу решил установить систему «на отвяжись» – подключить пару лампочек через сеть, чтобы благоверная поохала от восторга, но со временем процесс меня затянул. Первым делом на автоматизацию напрашивался утюг, потому что жена у меня часто забывает, выключала она его или нет. Также, чтобы разобраться в управлении, запрограммировал работу лампы и насоса в аквариуме. Заметил, что разобрался довольно быстро, поэтому дальше было интереснее, благо, запаса контактов хватало с головой.

Сегодня я могу включить через Интернет практически все: от электроплиты, до кондиционера, от лампы в гостиной, до вентилятора на кухне. Не сказал бы, что это вещь первой необходимости, но к хорошему быстро привыкаешь. Ведь управлять энергией электричества можно даже со смартфона. Теперь, хвастаясь перед гостями, я всегда провожу аналогию с пультом управления от телевизора. Люди десятилетиями обходились без него, переключая каналы вручную. Теперь же многие даже не знают, как управлять телевизором без пульта. Нечто подобное испытываешь при управлении умным домом.