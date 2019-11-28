Рейтинг лучших бюджетных смартфонов

Технологические гиганты выпускают не только флагманы, но и бюджетники, заслуживающие внимания. В статье собрана пятерка лучших бюджетных смартфонов, которые можно купить недорого. Ну а если денег не хватает, на сайте https://zaimi-bystro.ru/approval-rate-automatic-solution/ доступны микрокредиты. Перечисленные устройства подойдут пользователям, которые не любят переплачивать и хотят получить от гаджета максимум производительности.

1. Samsung Galaxy M20

Смартфон с емкой батареей на 5000 мАч и ярким 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2340х1080. Внешне выглядит стильно, по центру дисплея есть округлый вырез для одиночной камеры на 8 Мп. Двойная основная камера делает четкие и насыщенные фото, а за производительность отвечает процессор Exynos 7904.

Комплектуется M20 3 или 4 Гб оперативной памяти, основной памяти здесь 64 или 128 Гб, в зависимости от выбранной версии. Есть дополнительный слот для карты памяти MicroSD. Смартфон поддерживает быструю зарядку, до 100% заряжается чуть больше 2 часов.

2. Xiaomi Redmi Note 7

Еще один недорогой смартфон, преимущество которого — камера на 48 Мп + 5 Мп. Эта двойная линза делает снимки флагманского качества. В небольшом вырезе на экране скрывается селфи-камера на 13 Мп. Еще одно преимущество модели — вариативность. Пользователь может выбрать версию с 3, 4 или 6 Гб ОЗУ. В них будет соответственно 32,64 и 128 Гб памяти с возможностью расширения при помощи карты.

Работает на ОС Андроид и поддерживает быструю зарядку. Батарея на 4000 мАч обеспечивает целый день работы, а за достаточную производительность отвечает чипсет SD660. Экран размером 6,3 дюйма позволяет наслаждаться играми и видео, четкость изображения обеспечивается расширением 2340х1080.

3. Huawei Y7

У смартфона хоть и скромное аппаратное обеспечение, но это не мешает ему показывать высокую производительность. Здесь 3 Гб оперативной памяти и современный, лаконичный дизайн. Дисплей с разрешением 1520х720. В центре — круглый вырез для камеры на 8 Мп. Экран безрамочный, но выступ снизу великоват.

Пользователи получают 32 Гб пространства, которого хватит для хранения всех необходимых файлов. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 450. Все это питает аккумулятор емкостью 4000 мАч. Быструю зарядку смартфон не поддерживает.

4. Samsung А10

Устройство с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1520х720. Это самый бюджетный смартфон серии, который вошел в список самых продаваемых в 2019 году. Работает на основе операционной системы Android 9.0 и восьмиядерного процессора Exynos 7884. За качество графики отвечает графический процессор Mali G71.

Пользователям предлагается 2 Гб оперативной памяти и накопитель на 32 Гб. Если такого объема для хранения информации покажется недостаточно, его можно расширить картой MicroSD. За качество съемки отвечает основная камера на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. Для питания установлена батарея емкостью 3200 мАч, которой хватает на целый день работы средней интенсивности. Несмотря на то что корпус выполнен из пластика, выглядит смартфон стильно и современно.

5. Oppo А5

В А5 — 6,2-дюймовый экран с концентрацией пикселей 271 точка на дюйм. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает стандартный уровень плавности при использовании. Внутри находится чипсет Snapdragon 450 и графический процессор Adreno 506. Пользователи могут выбрать версию с 3 или 4 Гб ОЗУ и 32 или 64 Гб памяти.

Работает на основе операционной системы Android 8.1 и питается за счет батареи 4230 мАч. Это неплохой смартфон с двумя линзами на 13 и 2 Мп сзади и фронтальной камерой на 8 Мп.

Цена этих смартфонов находится в доступном диапазоне, а их технических возможностей хватит для решения базовых задач. Если нужно купить что-то недорогое, но стоящее, то эта подборка будет как раз кстати и поможет сделать выбор.