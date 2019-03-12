Ремонт iPhone XS – миссия выполнима?

Сложно спорить с тем фактом, что продукция компании Apple, в частности ее смартфоны, пользуются огромной популярностью по всему миру. Маркетологам компании удалось убедить потребителя в том, что покупая Айфон, они получают уникальный продукт, которому нет равных, поэтому он стоит любых денег. Такая успешная политика привела к тому, что в наше время данный смартфон считается не просто хорошей вещью, но некоторым предметом роскоши, престижа, стиля.

Компания регулярно радует своих покупателей новинками, и хоть цена на них чаще всего кусается, но многие готовы заплатить любые деньги за это чудо техники. Производитель заявляет, что новый аппарат стал еще более прочным, защищенным, не боится воды и влаги и т.д. Но на практике все оказывается значительно иначе – одно неаккуратное движение и экран новенького Айфона покрыла паутинка трещин. И все сказанное в полной мере касается и самого топового телефона компании iPhone XS.

Типичные поломки

После каких случаев людей чаще всего начинают интересовать цены на ремонт iPhone XS? Наиболее часто счастливые обладатели нового супер гаджета сталкиваются со следующими проблемами:

Самая частая проблема, которая уже стала традицией для смартфонов всех производителей – разбитые экраны. Хоть компания и заявляет об использовании серьезной защиты и сверхпрочных материалов, на деле ситуация остается печальной – упади Ваш новенький iPhoneс метровой высоты, как он тут же покроется трещинам, которые будут портить всю радость от эксплуатации. Только замена дисплея сможет решить проблему;

Артефакты на экране. Еще одна неприятность, на которую жалуются пользователи. Внешне совершенно целый дисплей внезапно показывает сомнительные изображения, на которых видны проблемы. Хорошо, если все решается сменой прошивки, но порой приходится идти в ремонт;

Чувствительность к холодной температуре. Так как жителям солнечной Калифорнии, где и разрабатывается аппарат, незнакомо явление холодов и морозов, они делают свои гаджеты без оглядки на температурные условия использования. Пользователи же с СНГ и других стран сталкиваются с проблемой, когда их аппарат на морозе просто выключается. Здесь поможет скорее не ремонт, а замена устройства в сервисном центре;

Слабый уровень автономности. Аппарат iPhone XS садится очень быстро и если это вызывает у Вас подозрения, есть смысл отнести его в ремонт и тщательно проверить.

Если Вы столкнулись с какими-либо проблемами в этом невероятном и дорогом гаджете, то не стоит их игнорировать – лучше сразу обратиться за ремонтом, чем потом потерять большие деньги.