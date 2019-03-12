Ремонт iPhone XS – миссия выполнима?

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12 апреля : вторник

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Ремонт iPhone XS – миссия выполнима?

12.03.2019 11:00

Сложно спорить с тем фактом, что продукция компании Apple, в частности ее смартфоны, пользуются огромной популярностью по всему миру. Маркетологам компании удалось убедить потребителя в том, что покупая Айфон, они получают уникальный продукт, которому нет равных, поэтому он стоит любых денег. Такая успешная политика привела к тому, что в наше время данный смартфон считается не просто хорошей вещью, но некоторым предметом роскоши, престижа, стиля.

Компания регулярно радует своих покупателей новинками, и хоть цена на них чаще всего кусается, но многие готовы заплатить любые деньги за это чудо техники. Производитель заявляет, что новый аппарат стал еще более прочным, защищенным, не боится воды и влаги и т.д. Но на практике все оказывается значительно иначе – одно неаккуратное движение и экран новенького Айфона покрыла паутинка трещин. И все сказанное в полной мере касается и самого топового телефона компании iPhone XS.

Типичные поломки

После каких случаев людей чаще всего начинают интересовать цены на ремонт iPhone XS? Наиболее часто счастливые обладатели нового супер гаджета сталкиваются со следующими проблемами:

  • Самая частая проблема, которая уже стала традицией для смартфонов всех производителей – разбитые экраны. Хоть компания и заявляет об использовании серьезной защиты и сверхпрочных материалов, на деле ситуация остается печальной – упади Ваш новенький iPhoneс метровой высоты, как он тут же покроется трещинам, которые будут портить всю радость от эксплуатации. Только замена дисплея сможет решить проблему;
  • Артефакты на экране. Еще одна неприятность, на которую жалуются пользователи. Внешне совершенно целый дисплей внезапно показывает сомнительные изображения, на которых видны проблемы. Хорошо, если все решается сменой прошивки, но порой приходится идти в ремонт;
  • Чувствительность к холодной температуре. Так как жителям солнечной Калифорнии, где и разрабатывается аппарат, незнакомо явление холодов и морозов, они делают свои гаджеты без оглядки на температурные условия использования. Пользователи же с СНГ и других стран сталкиваются с проблемой, когда их аппарат на морозе просто выключается. Здесь поможет скорее не ремонт, а замена устройства в сервисном центре;
  • Слабый уровень автономности. Аппарат iPhone XS садится очень быстро и если это вызывает у Вас подозрения, есть смысл отнести его в ремонт и тщательно проверить.

Если Вы столкнулись с какими-либо проблемами в этом невероятном и дорогом гаджете, то не стоит их игнорировать – лучше сразу обратиться за ремонтом, чем потом потерять большие деньги.

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