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Разумное использование биотуалетов на предприятии

27.10.2019 11:32

Биотуалеты используются на многих предприятиях. Они упрощают жизнь, если отсутствует центральная канализация. Удобная переносная конструкция при правильном использовании прослужит долгие годы. Обслуживание биотуалетов практически не требуется.

Виды биотуалетов

Выделяют несколько типов биологических туалетов:

  1. Стандартный или классический. В данной конструкции используется принцип естественного разложения отходов. Ускорить этот процесс помогают специальные добавки, которые можно приобрести в магазинах. Обычно кабинки оснащаются дополнительной вентиляцией, за работу которой отвечаю электроприборы. Этот туалет не требуется подключать к общему канализационному каналу. Соответствие всем сантехническим нормам обеспечивает нормальное функционирование прибора. Для физических и юридических лиц возможна аренда биотуалета в области.
  2. Компостирующие. Модели, работающие по принципу переработки отходов в компост. Это достигается благодаря грамотному высушиванию отходов и их последующему прессованию.
  3. Жидкостные. Эти устройства бывают как химического, так и биологического типа. В бак таких биотуалетов помещаются специальные вещества, которые разъедают отходы. Материалы, оставшиеся по завершении этой переработки, отправляются в компост.

Большинство организаций выбирают биотуалеты, основываясь на методах переработки естественных отходов, которые они смогут реализовать. Биологические модели удобны в использовании. Они не требуют много места и больших финансовых затрат на обслуживание канализации. В большинстве случаев предпочтение отдают химическим биотуалетам.

Что собой представляет химическая модель

Это могут быть как небольшие кабинки, так и блоки, в состав которых входят большие и комфортабельные кабины. Утилизация отходов производится посредством применения химических средств специального назначения. Они уничтожают большую часть материала.

К тому же, химические концентраты активно разъедают неприятный запах, не позволяя бактериям размножаться.

Однако отходы, которые уничтожает такое устройство, небезопасны с экологической точки зрения. Однако большинство промышленных предприятий не обращают на это внимания. стоимость данного изделия ниже, чем его аналогов. Поэтому химический биотуалет настолько популярен.

Кроме того, это экономичная конструкция. Чтобы утилизировать 1 литр отходов, потребуется залить в бак 5 мл вещества.

Этот тип туалетов оснащается двумя баками, расположенными в верхней и нижней частях. Один наполняется водой, чтобы смывать отходы. Другой их перерабатывает.

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