Разработка программного обеспечения для бизнеса

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15 августа : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Разработка программного обеспечения для бизнеса

15.07.2019 11:02

Успешность работы большинства крупных компаний зависит от совокупности различных факторов, один из них – создание автоматизированных рабочих мест. Использование специального программного обеспечения повышает эффективность выполнения основных задач, позволяет обрабатывать больше информации и выводить оптимизацию рабочего процесса на совершенно иной уровень.

Выбор программного обеспечения зависит от сферы деятельности компании и её специфики. В связи с этим разработка ПО уже долгое время является востребованной услугой на рынке IT-технологий. Создание софта с учетом индивидуальных особенностей позволяет в полной мере решить даже самые сложные задачи по оптимизации бизнеса.

Программное обеспечение разрабатывается с использованием востребованных технологий .NET MVC, .NET Core, TypeScript, ASP.NET и некоторых других. Это позволяет значительно сокращать сроки исполнения проектов и добиваться получения софта, имеющего отличную функциональность и высокую скорость работы даже с данными большого объема.

Стоимость программного обеспечения, разрабатываемого для компаний, не имеет фиксированной планки. Каждый заказ оценивается индивидуально, исходя из типа разрабатываемого программного обеспечения и времени затрачиваемого на разработку.

На сайте https://tados.ru можно узнать примерную оценку стоимости разработки. Для этого необходимо выбрать тип проекта и ответить на несколько уточняющих вопросов. После система покажет ориентировочную стоимость проекта. Важно обратить внимание на то, что конечная цена может отличаться от примерного расчета, как в большую, так и в меньшую сторону.

Заказчик может сократить свои расходы и снизить цену на ПО. Добиться снижения можно за счет предоставления разработчикам подробного описания проекта, его особенностей, главных задач и нужной функциональности. Также существенную роль играет сотрудничество заказчика с разработчиками софта в роли эксперта предметной области и тестировщика предварительных версий. Активная позиция клиента может заметно ускорить процесс выполнения заказа, что в свою очередь снизит стоимость разработки программного обеспечения.

Компания «Tados» предлагает заказчикам современные продукты, отличающиеся высоким уровнем исполнения и хорошей работоспособностью. Связаться с представителями компании и узнать необходимую информацию можно по телефону +7 (342) 298-80-70 или электронной почте support@tados.ru.

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