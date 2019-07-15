Разработка программного обеспечения для бизнеса

Успешность работы большинства крупных компаний зависит от совокупности различных факторов, один из них – создание автоматизированных рабочих мест. Использование специального программного обеспечения повышает эффективность выполнения основных задач, позволяет обрабатывать больше информации и выводить оптимизацию рабочего процесса на совершенно иной уровень.

Выбор программного обеспечения зависит от сферы деятельности компании и её специфики. В связи с этим разработка ПО уже долгое время является востребованной услугой на рынке IT-технологий. Создание софта с учетом индивидуальных особенностей позволяет в полной мере решить даже самые сложные задачи по оптимизации бизнеса.

Программное обеспечение разрабатывается с использованием востребованных технологий .NET MVC, .NET Core, TypeScript, ASP.NET и некоторых других. Это позволяет значительно сокращать сроки исполнения проектов и добиваться получения софта, имеющего отличную функциональность и высокую скорость работы даже с данными большого объема.

Стоимость программного обеспечения, разрабатываемого для компаний, не имеет фиксированной планки. Каждый заказ оценивается индивидуально, исходя из типа разрабатываемого программного обеспечения и времени затрачиваемого на разработку.

На сайте https://tados.ru можно узнать примерную оценку стоимости разработки. Для этого необходимо выбрать тип проекта и ответить на несколько уточняющих вопросов. После система покажет ориентировочную стоимость проекта. Важно обратить внимание на то, что конечная цена может отличаться от примерного расчета, как в большую, так и в меньшую сторону.

Заказчик может сократить свои расходы и снизить цену на ПО. Добиться снижения можно за счет предоставления разработчикам подробного описания проекта, его особенностей, главных задач и нужной функциональности. Также существенную роль играет сотрудничество заказчика с разработчиками софта в роли эксперта предметной области и тестировщика предварительных версий. Активная позиция клиента может заметно ускорить процесс выполнения заказа, что в свою очередь снизит стоимость разработки программного обеспечения.

Компания «Tados» предлагает заказчикам современные продукты, отличающиеся высоким уровнем исполнения и хорошей работоспособностью. Связаться с представителями компании и узнать необходимую информацию можно по телефону +7 (342) 298-80-70 или электронной почте support@tados.ru.