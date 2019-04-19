Работайте с криптовалютами выгодно в Binance

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19 мая : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Работайте с криптовалютами выгодно в Binance

19.04.2019 11:53

Примерно 2-3 года назад криптовалюты стали главной темой всех мировых СМИ. Стремительный рост ценности Биткоин по отношению к доллару обратил на себя внимание, как профессиональных биржевых игроков, так и простых людей. Все бросились массово инвестировать деньги в данную сферу, ведь рентабельность таких вложений исчислялась сотнями процентов. Те, кто сообразил заняться этим раньше, смогли очень солидно заработать. Как сообщали сводки из разных стран, некоторым гражданам удалось буквально стать миллионерами, вложив в Биткоин сущие копейки 5-7 лет назад.

Сегодня цифровые деньги перестали так будоражить общественную мысль, так как скачки их курса практически прекратились. Но они превратились с экзотики в реальный инструмент инвестирования и позволяют совершать многие финансовые операции с повышенным уровнем надежности и безопасности. Если Вы интересуетесь цифровыми валютами, то лучшим местом для их покупки и обмена является сегодня биржа Binance. Именно здесь Вы легко приобретете или обменяете любые криптовалюты с максимальной выгодой.

Особенности биржи

Биржа Бинанс появилась относительно недавно, но уже успела стать очень популярной среди тысяч пользователей. Вот основные ее отличия, которые однозначно Вам понравятся:

  • Сайт компании работает на русском языке. Это очень важно, так как большинство других проектов функционируют на английском, что создает многим нашим людям сложности в пользовании. Порой непонимание одного слова может привести к неправильным действиям, здесь же это отсутствует;
  • Биржа криптовалюты Бинанс работает с огромным перечнем криптовалют, включая как культовые монеты Биткоин, Эфириум и Риппл, так множество других: Waves, Santiment, Spank, Chain, Decentraland и т.д.;
  • Все операции производятся очень быстро, пользователю не приходится долго ждать, переживать за свои финансы. Если Вы желаете быстро приобрести растущие в цене монеты или просто требуется определенная валюта для платежа – здесь это делается очень быстро.

Чтобы работать на данной бирже, придется пройти стандартную процедуру двухфакторной аутентификации или же получить Google Authenticator. Стоит помнить, что от уровня верификации зависит лимит суммы, с которой можно работать в один день. Находясь на 1-м уровне, можно снимать не более 2 BTC за день.

Работайте с цифровыми деньгами максимально легко и без всяких ограничений с биржей Бинанс!

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