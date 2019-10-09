Публичные закупки обновляются

Однако некоторые из этих изменений, хотя есть и положительными на первый взгляд, но несут в себе определенные риски и возможность для манипуляций.

Так, теперь субъектам обжалования прямо указали на судебную возможность возмещения убытков.

В частности, в часть 10 статьи 18 указанного закона было добавлено прогрессивное словосочетание, которое само по себе хоть и не несет существенной юридической смысловой нагрузки, но есть достаточно прозрачным и понятным намеком для бизнеса, заказчиков, судов и коллегии, а именно — убытки бизнеса надо возмещать.

Речь идет о таком выражение как «жалобы относительно заключенных договоров о закупке и их недействительности в соответствии с настоящим Законом, в том числе требования о возмещении убытков субъекту обжалования вследствие нарушения этого закона рассматриваются в судебном порядке», например adslegal.com.ua/adstender-spravka-dolzhna-soderzhat-podtverzhdenye/.

Это выражение является своеобразным призывом для:

представителей бизнеса – защищайте свои права и идти возмещать убытки вследствие нарушения закона в суд;

заказчика – бизнес имеет право и будет возмещать вызванные вашими нарушениями убытки, думайте об этом принимая решение;

суда – именно суд теперь ответственный за возмещение причиненных бизнесу убытков в закупочной сфере, поэтому думайте над правоприменением и готовьтесь достойно нести эту функцию;

коллегии АМКУ – решение о неправомерности отклонения, определение победителя или отмене процедуры может повлечь не только изменения в конкретной процедуре, по конкретному контракту или на части рынка, теперь решение коллегии о неправомерности действий заказчика может повлечь за собой возмещение убытков, в том числе из государственного бюджета, а значит последовательность и предсказуемость практики — обязательная составляющая этого процесса, а различия позиции органа обжалования в одинаковых ситуациях могут повлечь за собой более существенные последствия, в том числе для самих членов Коллегии АМКУ.

Указанное открывает новый рынок услуг для консультантов и юристов. Важно эти полгода, пока закон будет вводиться в действие, потратить на то, чтобы проанализировать виды нарушений и убытков, которые вызывают последние, сформировать качественную и профессиональную правовую позицию по каждому из этих распространенных разновидностей. И в дальнейшем, объединив усилия, сформировать в суде качественную, справедливую и законную судебную практику, что будет эффективным стимулом для потенциальных нарушителей соблюдать нормы закона. А Коллегии АМКУ – договориться по всем спорным аспектам, сформировать единые позиции и отработать механизм взаимодействия между членами коллегии, обеспечит единство практики без ущерба для коллегиальности.

Также, согласно с нормами, Коллегию АМКУ лишают права решать судьбу «неоплаченных» жалоб.

Теперь плата будет вноситься через систему публичных закупок, которая и должна будет сама проверить факт внесения платы, зачисление последней в государственный бюджет и правильность расчета размера платы.

С одной стороны, разумно и верно снять с органа обжалования обязанность принятия такого решения, ведь в противном случае, если по закону это решение должна принимать Коллегия АМКУ, а де-факто его будет принимать система – вероятность наступления различных негативных юридических последствий достаточно высока.

С другой стороны, очевидно, разумным было бы оставить альтернативную возможность для органа обжалования оставлять без рассмотрения «неоплаченные» жалобы, поскольку риск возникновения ошибок в казначействе, отзыв платежа, некорректного заполнения заказчиком информации, повлечет за собой неверный расчет размера платы и т.д. остается. И в таком случае Коллегия АМКУ не сможет этот недостаток исправить.

Также к случаям, в которых жалоба остается без рассмотрения, была добавлена отмена процедуры закупки самим заказчиком. В старом законе, при условии принятия заказчиком решения об отмене, Коллегия АМКУ принимала решение о прекращении рассмотрения. Теперь же рассматриваться жалоба исключительно в тех случаях, когда решение об отмене было принято заказчиком до дня подачи жалобы.

Такое нововведение не просто является дополнительной юридической гарантией возврата бизнеса права на обжалование решений заказчика об отмене процедуры, но и обязывает Коллегию АМКУ рассмотреть жалобу, проанализировать решения, действия и бездействие заказчика, обжалуемого и принять меры для устранения выявленных нарушений.