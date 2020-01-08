Профессиональное IT-сопровождение «под ключ»

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.91 EUR/RUB: 69.38 BTC/USD: 8166.59

8 февраля : среда

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Профессиональное IT-сопровождение «под ключ»

08.01.2020 17:57

Современный бизнес в любой отрасли совершенно невозможен без содействия с компьютерными технологиями. Интернет и устройства коммуникаций позволяют быстро и качественно выполнять любые торгово-производственные операции. Грамотно построенная IT-структура в разы повышает престиж предприятия на рынке.

Наиболее эффективна политика комплексного внедрения компьютеризированной базы в организации. Такой подход избавляет от ошибок и не состыковок в процессе работы и облегчает модернизацию IT-системы в будущем. Системный интегратор компания ВИСТЛАН осуществляет всестороннюю информационную поддержу на любом этапе развития предприятия. Фирма действует в Москве с 2006 года и вобрала огромный опыт в сфере.

Что предлагает ВИСТЛАН корпоративным клиентам?

Фирма оснащает инновационными технологиями структуру заказчика от старта в IT-сфере, до самых углубленных разработок. Специалистам компании доступны практически любые услуги в отрасли:

  • Проектирование IT-структуры предприятия с подбором оптимального оборудования
  • Комплексная закупка оргтехники от лучших мировых изготовителей
  • Программное обеспечение и наполнение интернет-площадки заказчика
  • Гарантия на установленное оборудование
  • Полное сопровождение и модернизация проекта с течением времени

Каким бы ни был запрос заказчика, штат разноплановых профессионалов ВИСТЛАН справится с поставленной задачей.

Множество организаций являются постоянными клиентами фирмы. Авторитет компании дает возможность выигрывать коммерческие и государственные тендеры.

Преимущества сотрудничества с ВИСТЛАН

Организация предлагает услуги только высокого качества. Реализуемая техника представлена популярными мировыми брендами: «Cisco», «Dell», «APC» и множеством других производителей. Прямые поставки аппаратуры с заводов-изготовителей обуславливают минимальные расценки на оборудование. Столь же доступно и программное обеспечение от компании. К услугам клиентов облачные хранилища данных в надежных дата-центрах и лучшие виртуальные и физические серверы, обеспечивающие работу официального сайта клиентов любого масштаба.

Организация оказывает аудиторские и консалтинговые услуги в IT-направлении. Таким образом, ВИСТЛАН позволяет в одном месте получить весь необходимый сервис. Фирма обладает профессиональными сертификатами и государственными лицензиями. Доставка техники ведется по Московскому региону, а также, в любую точку страны, посредством транспортных перевозчиков.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги