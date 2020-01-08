Профессиональное IT-сопровождение «под ключ»

Современный бизнес в любой отрасли совершенно невозможен без содействия с компьютерными технологиями. Интернет и устройства коммуникаций позволяют быстро и качественно выполнять любые торгово-производственные операции. Грамотно построенная IT-структура в разы повышает престиж предприятия на рынке.

Наиболее эффективна политика комплексного внедрения компьютеризированной базы в организации. Такой подход избавляет от ошибок и не состыковок в процессе работы и облегчает модернизацию IT-системы в будущем. Системный интегратор компания ВИСТЛАН осуществляет всестороннюю информационную поддержу на любом этапе развития предприятия. Фирма действует в Москве с 2006 года и вобрала огромный опыт в сфере.

Что предлагает ВИСТЛАН корпоративным клиентам?

Фирма оснащает инновационными технологиями структуру заказчика от старта в IT-сфере, до самых углубленных разработок. Специалистам компании доступны практически любые услуги в отрасли:

Проектирование IT-структуры предприятия с подбором оптимального оборудования

Комплексная закупка оргтехники от лучших мировых изготовителей

Программное обеспечение и наполнение интернет-площадки заказчика

Гарантия на установленное оборудование

Полное сопровождение и модернизация проекта с течением времени

Каким бы ни был запрос заказчика, штат разноплановых профессионалов ВИСТЛАН справится с поставленной задачей.

Множество организаций являются постоянными клиентами фирмы. Авторитет компании дает возможность выигрывать коммерческие и государственные тендеры.

Преимущества сотрудничества с ВИСТЛАН

Организация предлагает услуги только высокого качества. Реализуемая техника представлена популярными мировыми брендами: «Cisco», «Dell», «APC» и множеством других производителей. Прямые поставки аппаратуры с заводов-изготовителей обуславливают минимальные расценки на оборудование. Столь же доступно и программное обеспечение от компании. К услугам клиентов облачные хранилища данных в надежных дата-центрах и лучшие виртуальные и физические серверы, обеспечивающие работу официального сайта клиентов любого масштаба.

Организация оказывает аудиторские и консалтинговые услуги в IT-направлении. Таким образом, ВИСТЛАН позволяет в одном месте получить весь необходимый сервис. Фирма обладает профессиональными сертификатами и государственными лицензиями. Доставка техники ведется по Московскому региону, а также, в любую точку страны, посредством транспортных перевозчиков.