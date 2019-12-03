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Принципы внутренней оптимизации сайтов для поисковиков

03.12.2019 22:34

Для любого сайта важна посещаемость, независимо, какая у него тематика — блог или интернет магазин. Привлечь посетителей на свой ресурс можно оптимизировав его содержимое под требования поисковых машин — Гугл и Яндекс. О том, как это сделать, можно узнать из предлагаемой читателю статьи.

Оптимизация сайта

Для того, что бы сайт отображался в ТОПе поиска его необходимо изначально наполнять содержимым которое «нравится» поисковым роботам — это и называется Seo оптимизация. Такая оптимизация, в свою очередь, может быть внешней и внутренней. Внешняя — это размещение ссылок на ресурс и реклама, с внутренней гораздо сложнее, доверить ее лучше специалистам.

Этапы внутренней оптимизации

Если компания заказывает создание сайта под ключ, то, как правило, в стоимость работ уже входит внутренняя оптимизация. Такая работа состоит из следующих этапов:

  • Формирование семантического ядра. Для каждого сайта есть свои слова (ключевые), по которым потенциальный клиент может его найти в Гугле или Яндексе. Из этих слов и составляется семантическое ядро.
  • Анализ сайтов конкурирующих компаний. Плагиат в разумных пределах никогда не помешает.
  • Работа над содержимым страниц — контентом (текст и изображение). Весь контент должен быть уникальным и качественным, именно в этом ключ к успеху. Уникальные тексты нравятся не только пользователям, страницы с таким содержимым хорошо ранжируются поисковыми роботами. Кроме этого важен и объем текстовой информации — как маленькие, так и большие тексты не попадут в ТОП поиска. В тексте необходимо грамотно расположить ключевые слова и структурировать его (заголовки и подзаголовки, маркированные и нумерованные списки).
  • Оптимизация мета тегов на каждой странице сайта.
  • Грамотная перелинковка на страницах ресурса. Этот нехитрый инструмент может значительно повысить место сайта в выдаче при поисковом запросе.

Эти работы можно сделать самостоятельно, но эффекта от них может и не быть. Основной задачей оптимизации сайта является, в конечном счете, увеличение количества посетителей, которые совершат желаемое действие. Такие посетители называются — целевая аудитория. Именно они зайдут на сайт, приобретут товар, скачают файл, оставят комментарий, то есть сделают то, чего хочет владелец сайта. Для привлечения таких клиентов лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам, которые умеют оптимизировать сайты.

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